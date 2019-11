Kiss in tour: la data e i biglietti del concerto in Italia nel 2020, ultimo atto della loro carriera nel nostro paese.

I Kiss ci ripensano: il loro ultimo atto in Italia sarà nel 2020. A un anno dall’appuntamento live a Milano, la band di Gene Simmons tornerà nel nostro paese per un nuovo concerto, che con tutta probabilità sarà davvero l’ultimo della loro straordinaria carriera nel nostro paese.

Lo hanno annunciato gli stessi Kiss a sorpresa, ufficializzando ben 75 nuove date del loro nuovo tour mondiale nel 2020. Ecco tutti i dettagli sul concerto italiano della band di I Was Made for Lovin’ You.

Kiss in Italia nel 2020: la data e i biglietti

Paul Stanley e soci diranno addio ai loro fan italiani in una location che già li ha visti protagonisti in passato, e che è di certo tra le più importanti nel nostro paese: l’Arena di Verona.

La data è quella del 13 luglio 2020. Ancora non sono stati annunciati i dettagli riguardo la vendita dei biglietti, che con tutta probabilità inizierà nei primi giorni di novembre. Dopo il passaggio in Italia, i Kiss si sposteranno in Polonia, Ungheria, Bulgaria e Svizzera per poi partire per il Sud Africa e tornare negli Stati Uniti.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/KISS

Kiss in Italia nel 2020: l’ultimo atto

Gene Simmons, Paul Stanley e soci sono impegnatissimi in questi ultimi mesi nel tour di addio alle scene, ma anche in altri progetti di grandissimo rilievo. Di questi giorni è ad esempio la notizia del possibile arrivo di un biopic sulla loro carriera, che potrebbe vedere la luce entro la fine del 2020.

La band ha annunciato inoltre un concerto nel novembre del 2019… sotto la superficie dell’acqua! La loro musica, a quanto pare, piace molto agli squali, e così Airbnb ha organizzato un concerto di beneficenza sott’acqua al largo delle coste dell’Australia per far godere ai fan dello spettacolo incredibile della vista degli squali e dell’ascolto della musica di uno dei gruppi più amati di sempre.

Di seguito il video di I Was Made for Lovin’ You:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/KISS