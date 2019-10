Paolo Conte concerti 2020: le date e i biglietti degli appuntamenti del cantautore astigiano dal vivo.

Paolo Conte ha annunciato un live per il 2020. L’artista astigiano, uno dei cantautori più importanti della nostra canzone, sarà di scena a Padova nei primi mesi del prossimo anno.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul concerto di Conte e sulla modalità di acquisto dei biglietti.

Paolo Conte in tour nel 2020: le date e i biglietti

La data annunciata da Paolo Conte è quella del 21 marzo al Teatro Geox di Padova. Biglietti in vendita dal 7 ottobre sul circuito TicketOne.

Questa nuova data non si inserisce nella serie di concerti per il tour celebrativo dei 50 anni di Azzurro, concluso negli scorsi mesi. Ricordiamo infatti che Paolo è il padre musicale di quella che è ancora oggi una delle canzoni più famose mai interpretate da Adriano Celentano.

Paolo Conte in concerto

Sul palco del Teatro Geox con Paolo ci saranno tanti musicisti: Nunzio Barbieri, Lucio Caliendo, Claudio Chiara, Daniele Dall’Omo, Daniele Di Gregorio, Luca Enipeo, Francesca Gosio, Massimo Pizianti, Piergiorgio Rosso, Jino Touche, Luca Velotti.

Una banda importante per un artista fondamentale, un avvocato prestato alla musica, il cui debutto come cantautore risale al 1974 con il disco omonimo Paolo Conte, seguito da altri 15 album in studio e da una lunga serie di raccolte, live e tanto altro materiale ancora.

Un nome di grandissimo talento che ha scritto nella propria carriera canzoni come Via con me, Diavolo rosso, Bartali, Gli impermeabili, Max, Gelato al limon e tante altre ancora, alcune interpretandole in prima persona, altre concedendole a tanti artisti e artiste della nostra musica.

Un personaggio in bilico tra musica d’autore e jazz, sempre alla ricerca della qualità e dell’originalità.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/paoloconteofficial

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/paoloconteofficial