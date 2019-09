The 1975: la data e i bilgietti del concerto della band a Milano nel 2020, unico appunamento italiano del prossimo tour.

I The 1975 tornano in Italia nel 2020, ma solo per un concerto. Il gruppo indie rock britannico sarà a Milano per promuovere il quarto disco della propria carriera, Notes on a Conditional Form.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo appuntamento della band di Matty Healy nel nostro paese.

The 1975 a Milano: data e biglietti

Il concerto dei The 1975 è programmato per il 28 marzo al Fabrique di Milano. I biglietti sono in vendita da settembre 2019 al prezzo di 37 euro più diritti di prevendita sui circuiti TicketOne e TicketMaster e intutti i punti vendita autorizzati.

Per il momento non ci sono ulteriori novità sulla branca italiana del nuovo tour. La speranza di tutti i fan è però che nei prossimi mesi possa esserci l’annuncio a sorpresa di almeno un’altra data.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/the1975

The 1975, Notes on a Conditional Form: il nuovo album

Band di punta del rock britannico attuale, ha piazzato in vetta alla classifica del Regno Unito i primi tre album, macinando grandi numeri che gli hanno permesso di conquistarsi l’onore di aprire i concerti londinesi di band storiche come Rolling Stones e Muse.

Proprio per questo c’è tanta attesa per il loro nuovo disco, Notes on a Conditional Form, disco che conterrà alcuni brani già ascoltati in queste settimane, come People e The 1975 (quest’ultima con la voce della celebre attivista Greta Thunberg).

Non resta che aspettare ancora qualche mese per poter capire quale sarà la nuova direzione presa dal gruppo con questo lavoro. Quel che è certo è che non deluderà la gran parte dei fan, che hanno già apprezzato i primi singoli estratti.

Di seguito il video di People, una delle prime canzoni estratte dal nuovo album:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/the1975