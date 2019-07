Ex-Otago in tour nel 2020: la data e i biglietti del concerto a Genova del gruppo ligure.

La carriera degli Ex-Otago è arrivata al proprio culmine. La band genovese ha annunciato per il 2020 un live unico e storico nella propria città. Un concerto speciale per festeggiare i 17 anni di attività insieme a tutti i loro fan e anche a tanti amici.

Ecco tutte le informazioni su Belìn che bravi, il concerto evento degli Ex-Otago in quel di Genova.

Ex-Otago in concerto a Genova: data e biglietti

Sarà il ‘live più importante di sempre’ per gli Ex-Otago. Il Belìn che bravi avrà luogo il 15 febbraio 2020 a Genova, nel RDS Stadium. I biglietti sono disponibili in vendita dal 30 luglio 2019.

Spiega il gruppo: “Non vediamo l’ora di far vivere Corochinato nella sua città di nascita, assieme a tutte le persone che ci hanno ispirato e che ne fanno parte. Sarà uno spettacolo unico, in cui uniremo tutte le meravigliose esperienze del tour primaverile ed estivo“.

Insomma, sarà un evento davvero speciale, in cui gli Ex-Otago ripercorreranno 17 anni di carriera con ospiti davvero speciali, che però ancora non sono stati annunciati.

Di seguito il post:

Corochinato e non solo: la possibile scaletta del concerto

Ovviamente nella scaletta saranno presenti tutti i classici del gruppo, sia i brani degli esordi che il pezzo sanremese Solo una canzone. E non mancheranno di certo gli altri brani dell’album Corochinato, come Questa notte e Tutto bene.

E intanto la band ha annunciato per il 2 agosto l’uscita di un nuovo singolo estratto dall’ultimo disco. S’intitola La notte chiama, e li vede affiancati da un altro grande artista della nuova scuola genovese, il trapper Izi. Ma non sarà certo questa l’unica sorpresa del grande concerto di Genova. Non resta che attendere ulteriori novità nelle prossime settimane.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/exotago/

