I Deftones in Italia nel 2020: la data e i biglietti del nuovo concerto della band di Chino Moreno nel nostro paese.

I Deftones suoneranno in Italia sul palco del GruVillage 105 Music Festival a Grugliasco, Torino. La data italiana del tour del gruppo è stata fissata per il 23 giugno.

I biglietti potranno essere acquistati su TicketMaster e TicketOne, a partire dalle ore 10 del 27 novembre 2019. Intanto, sappiamo che la band sta lavorando anche al nuovo album. Lo ha confermato nelle scorse settimane lo stesso Chino Moreno.

Deftones, nuovo tour europeo 2020: la data italiana

Per la data di Torino, i biglietti avranno un costo di 25 euro + eventuali diritti di prevendita e potranno essere acquistati su TicketOne e TicketMaster a partire dalle ore 10 del 27 novembre 2019.

Di seguito, il video di Be Quite and Drive:

Deftones, nuovo album in arrivo

I Deftones sono stati in studio a lavorare sul seguito di Gore del 2016 per un po’ di tempo e Chino Moreno ha parlato proprio delle sessioni di registrazione, rivelando che la band sta lavorando su un nuovo album per il 2020.

A NBC San Diego, il frontman ha offerto un aggiornamento sul lavoro che stanno svolgendo:

“Stiamo lavorando al nostro disco da circa un anno. Ci stiamo prendendo il nostro tempo per farcela. È stato un processo interessante, ci riuniamo, lavoriamo per un paio di settimane, sia che facciamo solo rumore, sia che emergano idee, poi tutti tornano a casa“.

Di recente, si è svolto il festival Dia de los Deftones tenutosi a San Diego il 2 novembre, con Chvrches, Gojira, JPEGMAFIA, Hum, Youth Code e Brutus oltre al set principale dei Deftones. Un grande concerto in unore di una delle band che ha fatto le fortune del nu metal tra anni Novanta e Duemila, come i Linkin Park di Chester Bennington e i Korn di Jonathan Davis.



