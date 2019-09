Il gruppo festeggia il ventennale dell’album live S&M (Symphony and Metallica). Il film-concerto arriva nelle sale italiane il 18 ottobre 2019: ecco il trailer.

I Metallica si stanno preparando a suonare in due speciali spettacoli S&M2 a San Francisco venerdì 6 e domenica 8 settembre per celebrare il 20 ° anniversario del loro iconico album S&M (Symphony e Metallica).

La band inizialmente ha annunciato i piani per uno spettacolo unico al Chase Center il 6 settembre, ma ha aggiunto rapidamente una seconda data l’8 settembre una volta esaurito il primo spettacolo.

Il filmato di entrambe le serate verrà quindi proiettato nei cinema per una sola notte in tutto il mondo il 9 ottobre, ma in Italia arriverà qualche giorno più tardi: ecco la data da segnare in calendario.

Metallica, il film-concerto S&M: trailer e data in Italia

Il grande giorno per i fan italiani della band di James Hetfield è il 18 ottobre 2019 grazie alla distribuzione di Nexo.

L’elenco delle sale italiane in cui il cinema verrà proiettato sarà reso noto entro la prima metà di settembre sul sito nexodigital.it, mentre dal 18 settembre sarà possibile acqusitare i biglietti in prevendita.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli, ci guistiamo il trailer:

Metallica, i membri del gruppo parlano del film-concerto

Annunciando l’uscita cinematografica, i Metallica hanno dichiarato: “Registrato dal vivo il 6 e 8 settembre, S&M2 ci vedrà unire nuovamente le forze con la San Francisco Symphony, guidata in parte dal leggendario direttore Michael Tilson Thomas che inizia la sua ultima stagione.

E aggiungono: “Eseguiremo diversi brani della versione originale di S&M del 1999 e versioni sinfoniche di nuove canzoni pubblicate da allora“.

All’inizio di questa settimana, i Metallica hanno rivelato inoltre che oltre 1,5 milioni di euro sono stati raccolti per beneficenza durante la tappa europea del loro tour WorldWired.

Non ci resta che attendere, con trepidazione, l’arrivo del film-concerto nelle sale cinematografiche italiane e assistere a questa collaborazione tra la storica band e la San Francisco Symphony.