L’ex leader dei Dire Straits, Mark Knopfler, ha annunciato la data di uscita del nuovo album Down the Road Wherever, il nono della sua carriera solista.

L’attesa per un nuovo album in studio di Mark Knopfler sta per concludersi. A tre anni di distanza dall’ultimo Tracker (che ottenne un grande successo in tutta Europa), e a due dalla colonna sonora di Altamira, lo storico chitarrista e leader dei Dire Straits sta per lanciare Down on the Road Wherever, nono album nella sua carriera da solista.

Un disco che presenterà una collezione di nuove eleganti canzoni di Knopfler, morbide e lente come nel suo stile e che non dovrebbe far rimpiangere alcuni dei lavori più ispirati dei Dire Straits.

Quando esce il nuovo album di Mark Knopfler

Down the Road Wherever uscirà il prossimo 16 novembre 2018 per la British Grove Records e sarà distribuito da Universal/Virgin EMI. Del disco saranno disponibili numerose varietà e formati: cd (normale o deluxe edition), doppio lp o anche un box set ricco di sorprese. Il primo singolo estratto, Good on You Son, è stato rilasciato lo scorso settembre.

La band che ha supportato Knopfler nel disco è composta da: Jim Cox e Guy Fletcher alle tastiere, Nigel Hitchcock al sassofono, Glenn Worf al basso, Ian Thomas alla batteria e Imelda May come seconda voce.

Mark Knopfler, Down on the Road Wherever: la tracklist

Sarà un disco lungo, di oltre 70 minuti, basato su suoni roots e folk rock. Di seguito la tracklist della versione base:

1 – Trapper Man

2 – Back on the Dance Floor

3 – Nobody’s Child

4 – Just a Boy Away from Home

5 – When You Leave

6 – Good on You Son

7 – My Bacon Roll

8 – Nobody Does That

9 – Drovers’ Road

10 – One Song at a Time

11 – Floating Away

12 – Slow Learner

13 – Heavy Up

14 – Matchstick Man

Nell’edizione bonus saranno presenti altri, invece, due brani inediti: Every Heart in the Room e Rear View Mirror.

Nel video il primo singolo del nuovo album di Mark Knopfler, Good on You Son:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/lenastathi.10/photos