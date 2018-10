Ecco la data d’uscita e la tracklist di Pop Heart, undicesimo album in studio di Giorgia.

Sale l’attesa per l’uscita di Pop Heart, l’undicesimo album nella carriera di Giorgia, il primo composto da sole cover. Dopo aver svelato e lanciato il primo singolo, Le tasche piene di sassi di Jovanotti, la cantante romana ha rivelato anche due delle altre canzoni presenti nella tracklist. E sono titoli che fanno già venire i brividi…

Giorgia, Pop Heart: la tracklist

La tracklist integrale non è ancora stata diffusa. Ma adesso sappiamo che, oltre alla canzone di Jovanotti, saranno presenti sull’album una versione speciale di I Will Always Love You, il capolavoro assoluto di Whitney Houston, oltre a un duetto con Tiziano Ferro per una nuovissima versione de Il conforto, brano presente nell’album del cantautore di Latina Il mestiere della vita, in duetto in quel caso con Carmen Consoli.

A rivelare i due nuovi brani è stata la stessa Giorgia attraverso un post su Instagram:

La notizia è stata ufficializzata sempre attraverso un post sul social dallo stesso Tiziano Ferro, che aveva già in precedenza annunciato l’arrivo di un’ulteriore collaborazione nel 2018. Molto dolce la dedica riservata dal cantante alla collega romana: “Ricordo ancora quel messaggio che mi scrivesti il 10 ottobre del 2010 ‘Che belle le tue parole uscite in questi giorni, bravo! La tua sensibilità è profonda, e per questo fragile, ma è una grande ricchezza in questo tempo di pazzi’. Se rileggo queste parole mi rendo conto che cantare con te è ancora più speciale!“.

Giorgia, Pop Heart: la data di uscita dell’album

L’uscita di Pop Heart è prevista per il 16 novembre 2018. Il primo singolo, Le tasche piene di sassi, è uscito il 12 ottobre. Rispetto alla versione di Jovanotti, Giorgia ci presenta un brano che strizza maggiormente l’occhio al rhythm and blues.

L’arrangiamento è piuttosto differente. Laddove il rapper si lasciava accompagnare delicatamente solo da piano e archi, la cantautrice romana ha preferito melodie sintetizzate e una carica di ritmo nella seconda metà del brano con l’ingresso della drum machine. Se vocalmente il paragone non sussiste, a livello d’intensità l’originale sembra farsi preferire.

In attesa del video ufficiale, riascoltiamo insieme il brano di Giorgia nel lyrics video: