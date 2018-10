Imagine Dragons, annunciata la data di uscita del nuovo album, Origins. Si tratta del quarto lavoro in studio della band.

Annuncio a sorpresa degli Imagine Dragons che hanno comunicato l’uscita del nuovo album, Origins, ideato come il naturale proseguimento di Evolve, pubblicato nel 2017. Si tratta quasi di una seconda parte del disco campione d’incassi. Il gruppo ha sorpreso tutti con un annuncio pubblicato sulla propria pagina Instagram e sugli altri canali social ufficiali.

Imagine Dragons, l’annuncio dell’uscita di Origins

Stando a quanto riferito da alcuni fan sfegatati del gruppo, sembra che l’annuncio sia stato quasi casuale. Pare infatti che sulla pagina Facebook della band sia stata pubblicata erroneamente la copertina del nuovo album, immediatamente eliminata e poi nuovamente riproposta – questa volta in via ufficiale – dopo pochi minuti.

Il gruppo, reduce da un tour mondiale di grande successo che ha fatto tappa anche in Italia, ha spiazzato positivamente i propri fan che non si aspettavano un nuovo disco in tempi brevi. E stando a quanto rivelato dalla band, i tempi sono addirittura brevissimi!

Imagine Dragons, Origins: la data di uscita dell’album

Il gruppo ha già annunciato anche la data di uscita del loro quarto album in studio. Origins sarà messo in vendita a partire dal prossimo 9 novembre ma è già possibile pre-ordinare il disco dal sito ufficiale della band e presso i canali di distribuzione certificati.

Il gruppo per sponsorizzare l’uscita del nuovo disco ha pubblicato addirittura un trailer ufficiale che in pochi minuti ha fatto il giro del web collezionando migliaia di condivisioni e like.

Di seguito il trailer che annuncia l’uscita di Origins degli Imagine Dragons:

Imagine Dragons, Origins: la tracklist

Il gruppo ha mantenuto un grande riserbo sulla tracklist, ma qualche indiscrezione è emersa. Faranno sicuramente parte del nuovo album Zero, colonna sonora del cartone animato Ralph Spaccatutto 2, e Natural, due singoli già diffusi e già ai piani alti delle classifiche.

Il disco dovrebbe contenere quindici canzoni nuove ma l’impressione è che per saperne qualcosa in più bisognerà attendere il prossimo 9 novembre. A meno che il gruppo non voglia regalarci qualche altra grande sorpresa.