Gué Pequeno, Mr, Fini: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del rapper milanese, ina rrivo a due anni da Sinatra.

Gué Pequeno ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album. A sorpresa, il Guercio è tornato, spiazzando l’intero mondo dell’hip hop. A distanza di due anni da Sinatra, il suo ultimo lavoro sulla lunga distanza, trascinato da successi come Bling Bling e Trap Phone, l’artista è pronto a presentare il suo nuovo disco, il primo dopo l’avventura mainstream come coach di The Voice.

Al momento sono stati svelati pochissimi dettagli, tra cui la data di uscita e la copertina.

Gué Pequeno: il nuovo album è Mr. Fini

Grande ritorno per Gué. A distanza di due anni da Sinatra, sta per arrivare Mr. Fini. L’album uscirà per la Island Records il 26 giugno in tutte le piattaforme streaming ma anche in versione fisica nei negozi.

Ancora grande il mistero che avvolge questa nuova uscita. Al momento l’unica cosa che conosciamo è la copertina, ma ulteriori dettagli verranno sicuramente svelati nei prossimi giorni. Eccola qui:

Gué Pequeno con Shablo nella Red Bull 64 Bars

L’11 giugno è stato pubblicato un nuovo brano inedito di Gué Pequeno, prodotto da un big come Shablo, all’interno del progetto Red Bull 64 Bars. Una sfida creativa tra MC e beatmaker che aveva coinvolto alcuni mesi fa un altro King del rap, Marracash, ma anche artisti più giovani come Dani Faiv e Madame.



Gué Pequeno

Ancora una volta l’artista ha mostrato tutto il suo talento, con una serie di barre tecniche, liriche e non prive di riferimenti all’attualità.

Ascoltiamo insieme le 64 Bars del Guercio, pilastro della nostra scena hip hop fin dai tempi dei Club Dogo con Jake La Furia.