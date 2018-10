Il rapper Fedez ha annunciato la data di pubblicazione del nuovo singolo, Prima di ogni cosa, dedicato al piccolo Leone.

Fedez sta ufficialmente tornando. Dopo la lunga e fortunata parentesi con J-Ax, il rapper milanese è pronto a lanciare un nuovo singolo, come annunciato attraverso i suoi canali social. Un singolo che arriverà a quasi tre anni da Beautiful Disaster, ultimo brano scritto senza la collaborazione dell’ex Articolo 31 (in quel caso il featuring era con Mika). A rendere più calda l’attesa è la notizia che la nuova canzone sarà dedicata al figlio Leone.

Fedez, Prima di ogni cosa: ecco quando esce il nuovo singolo

Quando uscirà il nuovo singolo di Fedez? Ad annunciarlo è stato lo stesso Federico Lucia attraverso un dolce post su Instagram, nel quale è ritratto con il proprio bimbo e una data nella caption: 2 novembre.

È dunque il 2 novembre la data scelta per l’uscita della canzone Prima di ogni cosa, dedicata al figlio Leone, nato il 19 marzo 2018 dall’unione con la celebre fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, con cui Fedez si è sposato il 1° settembre 2018.

Fedez, Prima di ogni cosa: quando esce il video

La genesi della canzone era stata già affidata ai social da Fedez il 13 settembre, quando aveva scritto questo post dedicato proprio al piccolo Leone: “Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri. È una canzone che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi, ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione. Ma da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che la vita che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia“.

Tra l’altro, Leone e Chiara saranno anche tra i protagonisti del video di Prima di ogni cosa. La data di uscita della nuova clip non è ancora stata pubblicata. In attesa della nuova canzone, che anticipa il nuovo album e il tour del 2019, ci riascoltiamo Beautiful Disaster: