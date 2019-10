Il Volo, 10 Years: la data di uscita e gli appuntamenti dell’instore tour per il primo best of del trio dei tenorini.

Grandi appuntamenti nelle prossime settimane per i fan de Il Volo. Sta per arrivare nei negozi il primo best of della loro carriera, 10 Years, e con questo disco anche nuovo, seppur breve, instore tour.

Il modo migliore per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile per festeggiare 10 anni di carriera ad altissimi livelli non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Andiamo a scoprire i dettagli della nuova uscita e le date in calendario per il tour dedicato ai firmacopie.

Il Volo, 10 Years: il primo best of

Il trio dei tenorini, che vinse Sanremo nel 2015 con Grande amore e arrivò terzo nello stesso anno all’Eurovision Song Contest, dopo dieci anni di carriera è pronto a tracciare un primo bilancio.

Ecco come nasce 10 Years, un regalo per tutti i loro fan. La raccolta sarà disponibile nei negozi dall’8 novembre per Sony Music. Al suo interno ci saranno rivistazioni di grandi classici come ‘O sole mio e My Way, ma anche brani del loro repertorio come Grande amore. Di questo disco verranno pubblicate diverse versioni per i vari mercati di riferimento, come quello latino e quello giapponese.



Il Volo

Il Volo instore tour 2019: le date

Anche 10 Years sarà accompagnato da un instore tour, seppur piuttosto limitato. Saranno infatti solo quattro le date dei firmacopie che vedranno protagonisti i tre tenorini.

Questo il calendario completo:

9 novembre al Centro Commerciale Roma Est di Roma alle 17.30

10 novembre al Mondadori Megastore di Milano alle 16 (con un mini live speciale in programma)

13 novembre a La Feltrinelli di Bologna alle 18

14 novembre al Centro Commerciale di Marcianise (Caserta) alle 17

Questo il post con l’annuncio ufficiale dell’instore tour de Il Volo: