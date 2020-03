Riki, Popclub: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo disco di inediti del cantautore dopo l’esperienza a Sanremo.

Messe da parte le polemiche per l’avventura non particolarmente fortunata al Festival di Sanremo, Riki è pronto a ridare slancio alla propria carriera. Il giovane cantautore ha infatti ufficializzato l’arrivo del suo nuovo album: Popclub.

Un disco di cui per ora però non si conoscono molti dettagli. L’artista avrebbe infatti dovuto pubblicare l’8 marzo la tracklist e la copertina, ma visto il mood in Italia non se l’è sentita.

Riki, Popclub: il nuovo album

La data di uscita del nuovo lavoro di Riki è il 20 marzo. Manca davvero poco dunque all’arrivo sul mercato del nuovo album del cantautore di Segrate, a distanza di ben tre anni dal suo disco di debutto, Mania.

Una notizia, quella dell’arrivo del suo nuovo album, che ha scatenato tutti i fan, e anche il suo manager Francesco Facchinetti, che ha citato la serie tv Gomorra: “Ce ripigliamm tutt chell è o’ nuost“.

Questo il post in questione:

Riki e il messaggio sul Coronavirus

L’artista di Lo sappiamo entrambi ha voluto mandare però un messaggio ai suoi fan riguardante anche l’emergenza Coronavirus. Riccardo ha sottolineato che dal 2017 non esce un disco di inediti, e che ha voluto aspettare di sentirne l’esigenza.

Ma in questo momento c’è qualcosa di più importante del suo disco: “La mia regione è stata isolata, è un momento difficile per tutta Italia e per il mondo. La musica, come il resto, credo debba andare avanti e infatti la data di uscita di Popclub abbiamo deciso rimanesse il 20 marzo. Per i post legati ai suoi contenuti credo invece che sia giusto aspettare ancora un pochino. Viviamo in un paese meraviglioso e tutto ritornerà come prima“.