Anastasio, Atto zero: la data di uscita e tutti i dettagli sull’album di debutto del rapper vincitore di X Factor 2018.

Anastasio ha finalmente ufficializzato l’arrivo del suo primo vero album. Ha dovuto aspettare parecchio il vincitore di X Factor 2018, ma alla fine ce l’ha fatta a veder realizzato il suo grande progetto sulla lunga distanza.

S’intitola Atto zero e arriverà in digitale e nei negozi durante la settimana del Festival di Sanremo, che vedrà prorpio il rapper di Meta tra i protagonisti nella categoria Big.

Anastasio, Atto di zero: il primo album

“È tanto che aspetto di fare uscire quest’album. Mi scervello, ossessionato dalla sfida impossibile di dire qualcosa. Ora che ci siamo io fibrillo, non vedo l’ora”, ha scritto il rapper sui social, confermando la data di uscita del disco, il 7 febbraio.

L’artista ha quindi dichiarato che in questo lavoro ha messo l’evoluzione del personaggio che gli ha tolto il sonno negli ultimi anni. Tutte le altre informazioni, probabilmente anche la tracklist, arriveranno però solo nei prossimi giorni. Ecco intanto la copertina:

Anastasio in tour nel 2020

Da X Factor a Sanremo, direttamente nella categoria Big. Il grande passo per il rapper sorrentino è ormai compiuto, e il Festival si presenta come una vera prova del nove per la sua carriera: può consacrarsi definitivamente o tornare in una dimensione più modesta (ma non per questo meno dignitosa).

Intanto, l’artista campano ha già annunciato due concerti dopo la kermesse ligure per quello che probabilmente sarà il suo tour 2020 per supportare l’album Atto zero: la prima data è prevista il 13 marzo allo Spazio Rossellini di Roma, la seconda il 31 dello stesso mese al Fabrique di Milano.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AnastasioOfficial

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AnastasioOfficial