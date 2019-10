Dua Lipa lancia il nuovo singolo, intitolato Don’t Start Now: ecco la data di uscita e tutti i dettagli sulla nuova hit della popstar di origine albanese.

Notizie succulente per i fan di Dua Lipa: l’artista è pronta a lanciare il nuovo singolo, intitolato Don’t Start Now. Il brano sarà disponibile a partire dal 1° novembre 2019.

“Ho scelto di mettere questa canzone per prima, in modo da poter chiudere un capitolo della mia vita e iniziarne un altro“, ha detto la testimonial di Yves Saint Laurent, in una dichiarazione, aggiungendo che si tratterà del principio di una nuova era e di un nuovo suono.

Dua Lipa, il nuovo singolo è Don’t Start Now

Dua Lipa ha già annunciato che sta entrando in una “nuova era” della sua musica e ciò accade anche grazie al lancio del nuovo singolo, Don’t Start Now, che pubblicherà il 1° novembre 2019.

La giovane artista ha condiviso online, sul suo account Twitter, un frammento, della durata di 10 secondi, della canzone in arrivo.

Ecco il video di una piccola anticipazione del brano Don’t Start Now:

Sulla piattaforma di microblogging, ha chiesto ai suoi fan “Miss me?” ossia “Vi manco?” in un post su Twitter, in cui si mostra nell’outfit sfoggiato nel breve filmato.

Il video mostra la cantante in versione bionda, vestita con un sexy body giallo, collant neri e tacchi a spillo neri, mentre è seduta su una sedia circolare nera in diverse posizioni.

Dua Lipa, un nuovo album?

Presto arriverà un nuovo album di Dua Lipa che, pare, avrà tutto il gusto di un lavoro disco, anticipato – in qualche modo – già dal nuovo singolo.

Al brano, oltre al mood da club, non manca di un certo gusto elettrico. I fan sono rimasti sbalorditi dal breve frammento, visto che sono passati poco più di due anni da quando ha pubblicato il suo album di debutto intitolato #DL2.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/dualipaofficial

