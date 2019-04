The Darkness, Easter Is Cancelled: i dettagli sul sesto album della band inglese di Justin Hawkins.

I Darkness sono pronti a lanciare la loro sesta fatica discografica. La band dei fratelli Hawkins ha annunciato l’uscita in autunno di un nuovo disco:Easter Is Cancelled.

I fasti di Permission to Land (2003) sono ormai lontanissimi, ma dalla reunion di Hot Cakes la band si è stabilizzata in una linea mediana tra mainstream e underground che in qualche modo gli sta anche bene, visto che il loro è un rock che non si piega alle mode. Scopriamo tutti i dettagli su questo nuovo irriverente lavoro.

The Darkness, Easter Is Cancelled: i dettagli

Avevamo lasciato la band di Justin Hawkins, in cui ricordiamo milita ormai da qualche anno anche Rufus Taylor, il figlio di Roger dei Queen, nel 2017 con il buon Pinewood Smile, un disco in cui qualche novità era stata anche tentata dalla band, a livello di sound. Forse a rendere poco era stata però la cover dell’album, una delle più brutte degli ultimi dieci anni.

Stavolta i quattro ragazzi inglesi ci provano con Easter Is Cancelled, in uscita il 4 ottobre 2019. L’annuncio è arrivato tramite un divertente video, nel perfetto Darkness-style:

Le date italiane del tour 2019

Prima ancora dell’uscita del disco, comunque, i Darkness saranno impegnati in una lunga serie di concerti estivi in giro per l’Europa. Un tour che toccherà anche l’Italia.

La band di Justin Hawkins è infatti attesa il 20 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni e il 21 luglio al Festival di Majano, in provincia di Udine. Che durante questi appuntamenti estivi ci possa essere già spazio per i nuovi pezzi, insieme alle loro hit più importanti, da I Believe in a Thing Called Love a Love Is Only a Felling? Lo scopriremo solo tra qualche mese.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thedarknessofficial

