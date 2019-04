I Thegiornalisti in concerto a Bari per recuperare lo show del 2 aprile, portato a termine dal cantante Tommaso Paradiso senza voce a causa di una tracheite.

“Una promessa è una promessa“. Così recita il post con cui i Thegiornalisti hanno annunciato su Instagram il loro ritorno a Bari per recuperare il concerto ‘deludente’ del 2 aprile 2019.

La band romana aveva già promesso che avrebbero fatto di tutto per tornare gratuitamente a esibirsi al PalaFlorio pugliese, e ieri hanno ufficializzato la lieta notizia, dando l’annuncio della nuova data e le informazioni su come fare per poter entrare gratuitamente.

Thegiornalisti: concerto gratuito a Bari

Il giorno giusto è il 7 maggio 2019. Con questo concerto la band ‘vuole ringraziare tutti i fan per il prezioso supporto e l’affetto‘ mostrato durante il precedente live barese, reso improponibile dalla tracheite che aveva colpito Tommaso Paradiso.

La nuova data, proprio come aveva promesso il cantante, sarà gratuita per i possessori di un biglietto per la data del 2 aprile. Per poter ottenere un nuovo tagliando, questi ultimi dovranno inviare una foto del biglietto dello scorso concerto all’indirizzo email prenotazioni@vivoconcerti.com entro e non oltre il 25 aprile. Nel testo della mail dovrà essere specificato il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario del biglietto.

I ticket ancora disponibili saranno messi in vendita dal 26 aprile 2019 a partire dai 27€ (più prevendita) per la tribuna non numerata.

Tommaso Paradiso senza voce a Bari

Questa bella iniziativa dei Thegiornalisti, che dimostrano di tenere veramente al proprio pubblico, è figlia della prestazione nettamente insufficiente di Tommaso Paradiso, che il 2 aprile si era esibito al PalaFlorio senza voce a causa di una laringotracheite.

Il cantante aveva portato a termine lo show, ma interrompendolo più volte per dire cose di questo tipo: “Non riesco proprio a parlare, non so che dirvi… Che devo fare, continuare così?“. Nell’occasione aveva promesso che sarebbe tornato nella stessa location per regalare a tutti un concerto accettabile. Un impegno mantenuto sul serio, per la gioia di tutti i loro fan.

