I Queen e Adam Lambert annunciano un nuovo tour: è prevista anche una data italiana a Bologna per Brian May e soci.

I Queen e Adam Lambert annunciano una nuova tournée che prevede anche una tappa in Italia. Il gruppo, capitanato da Brian May e da Adam Lambert che sostituisce l’indimenticabile voce di Freddie Mercury, si esibirà a Bologna, all’Unipol Arena.

La leggendaria band torna, dunque, nello Stivale per un’unica data che potrebbe essere l’ultima. Ecco il costo dei biglietti e tutte le informazioni relative all’evento.

Queen e Adam Lambert in Italia: la data all’Unipol Arena

La storica band ritorna a suonare dal vivo in una nuova serie di concerti che toccheranno diverse città europee. Ci sarà anche una tappa in Italia, precisamente all’Unipol Arena a Bologna, il 24 maggio 2020.

I biglietti per l’evento sono in vendita su TicketOne a partire dal 25 settembre 2019. Ecco i costi nel dettaglio:

95 euro: gratinata frontale (alla somma possono essere aggiunte ulteriori commissioni);

80 euro: gradinate est e ovest, primo e secondo anello (più eventuali commissioni).

70 euro: parterre posto unico in piedi (più eventuali commissioni addizionali).

Si può optare anche per i vip pack, i cui prezzi oscillano dai 204 ai 1020 euro.

Roger Taylor, batterista dei Queen, si è espresso in questo modo, riguardo al nuovo tour: “Siamo tornati e siamo pronti. Questa nuova produzione è pazzesca e porta l’eredità dei Queen a un nuovo livello. Sono molto orgoglioso”.

Le date nel Regno Unito sono le seguenti e si svolgeranno tutte nel mese di giugno del 2020:

2 giugno – The O2 Arena, Londra

3 giugno – The O2 Arena, Londra

5 giugno – The O2 Arena, Londra

6 giugno – The O2 Arena, Londra

9 giugno – The O2 Arena, Londra

11 giugno – Manchester Arena, Manchester

Ecco il video di Bohemian Rhapsody live della band:

Adam Lambert parla di Freddie Mercury

Il cantante parla dell’eredità di Freddie Mercury e afferma che gli sarebbe piaciuto avere la possibilità di incontrare il frontman dei Queen.

In una nuova intervista a SiriusXM, il cantante dice: “Continuo a sentire molti fan storici dei Queen, in particolare i papà, che dicono ‘mio figlio adolescente adora i Queen‘ […] Se lo meritano e queste canzoni sono ancoar senza tempo, sono fantastiche“.

L’artista ha quindi aggiunto che una delle cose più belle di cantare con i Queen è per lui il fatto di poter portare ‘una torcia’ per Freddie, che rimane un suo eroe.

Fonte foto: https://www.facebook.com/Queen/photos

