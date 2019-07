Alter Bridge, un concerto a Milano nel 2019: la data e i biglietti del nuovo evento della band di Myles Kennedy in Italia.

Gli Alter Bridge sono pronti a tornare in Italia per promuovere il loro nuovo lavoro discografico. La band capitanata da Myles Kennedy, cantante tra l’altro del gruppo di Slash, e dal talentuoso chitarrista Mark Tremonti, sarà di scena nel nostro paese il prossimo autunno.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo appuntamento del mitico quartetto di Orlando, Florida, autore di canzoni eccezionali come Metalingus e Blackbird.

Alter Bridge in tour: una data a Milano

La band arriverà in il 2 dicembre 2019 per una tappa ormai divenuta quasi tradizionale, quella del Mediolanum Forum di Assago. Sarà stavolta l’unico appuntamento italiano di un gruppo tra i più amati della scena rock/metal.

Il nuovo tour europeo del gruppo sarà dedicato alla promozione del sesto album della formazione, Walk the Sky, in uscita il prossimo 18 ottobre 2019.

Ad aprire il concerto milanese ci saranno due band di supporto: i The Raven Age e gli Shinedown. Biglietti già disponibili, con un prezzo che varia dai 52 ai 69 euro.

La tracklist di Walk the Sky

A distanza di tre anni dall’ultimo disco, The Last Hero, la band di Orlando è dunque pronta a regalare nuova grande musica a tutti i propri affezionati fan.

Da Walk the Sky sono già stati estratti due singoli: Wouldn’t You Rather e Pay No Mind. Inoltre è stata diffusa la tracklist ufficiale:

1 – One Life

2 – Wouldn’t You Rather

3 – In the Deep

4 – Godspeed

5 – Native Son

6 – Take the Crown

7 – Indoctrination

8 – The Bitter End

9 – Pay No Mind

10 – Forever Falling

11 – Clear Horizon

12 – Walking on the Sky

13 – Tear Us Apart

14 – Dying Light

Di seguito l’audio ufficiale di Pay No Mind degli Alter Bridge, il secondo singolo estratto da questo nuovo album:

