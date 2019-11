Sarebbero i soldi la causa della rottura fra Fedez e la Dark Polo Gang. Un disaccordo economico che avrebbe portato Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex della Dark Polo Gang a dire addio alla Newtopia, l’agenzia di talenti creata da Fedez e J-Ax.

I ragazzi della Dark Polo Gang sono solo gli ultimi di una lunga lista di artisti che avrebbero abbandonato l’agenzia di Fedez. Il primo a farlo è stato il rapper Mike Highsnob.

“Fra me e Fedez ci sono sempre stati un po’ di disaccordi, ma questo è normale perché eravamo dentro un’etichetta gestita da un artista e ci sono dentro altri artisti, le esigenze giustamente di un artista principale dentro la sua etichetta si convergevano tutte su di lui e le necessità mie non venivano esaltate”.

E successivamente – circa un anno e mezzo fa – lo hanno fatto anche J-Ax e Rovazzi:

“Ho lasciato la Newtopia – dice Rovazzi – perché Newtopia era in prevalenza discografica e io ho velleità diverse, volevo creare una mia realtà. Per me, la musica è sempre stata prima da guardare”.

Ecco quello che ha riportato il settimanale Chi:

“Periodo no per il rapper Fedez: dopo l’uscita dalla sua agenzia Newtopia degli ex amici J-AX e Fabio Rovazzi, adesso è il turno della Dark Polo Gang. Le parti sono in disaccordo (pare) per questioni economiche e il prossimo incontro potrebbe essere nell’aula di un Tribunale”.