Amanti del retrogaming, ecco a voi una custodia davvero particolare, capace di trasformare l’iPhone in un… Game Boy!

La Wanle Gamers Console è una vera e propria custodia per iPhone (da iPhone 6 in poi) in grado non solo di proteggere il dispositivo, ma anche di trasformarlo in una sorta di Game Boy. Girando l’iPhone, infatti, avremo a disposizione un display e una serie di comandi hardware per giocare ad una serie di giochini arcade.

La custodia integra dieci giochi (tra i quali figurano Tetris, Formula One Racing e Snake and Block), con tasti hardware ben calibrati e funzionati. L’unico neo è la batteria della custodia che dura davvero poco. Non è escluso che in futuro vengano aggiunti altri giochi tramite aggiornamento firmware.

La custodia costa 79,95$, ma per poche ore può essere acquistata in offerta a 24.95$ (peccato che la spedizione in Italia costi 25.05$).