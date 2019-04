Cambia la location del concerto di Levante a Lecce: il vescovo ha ritenuto che le sue canzoni non fossero adatte per la sacralità del Duomo.

Niente piazza Duomo per il concerto di Levante a Lecce. Il vescovo non ha dato l’ok agli organizzatori dell’evento. La cantante dovrà quindi adesso cercarsi una nuova location per la tappa salentina del suo tour nei luoghi storici italiani.

Ma come mai non è arrivato il placet della Curia? A quanto pare perché la musica della cantautrice non è stata ritenuta adatta alla sacralità del luogo. Una motivazione che ha creato polemiche tra i fan dell’artista di Gesù Cristo sono io.

Levante a Lecce: cambia la location del concerto

La spiegazione di questo no piuttosto rumoroso è stato dato dall’arcidiocesi: “La commissione predisposta dal vescovo, monsignor Michele Seccia, valuta le richieste volta per volta“. A quanto pare, però, il management di Levante aveva annunciato l’evento prima del definitivo ok della Curia. Da qui l’equivoco, anche piuttosto imbarazzante.

La stessa arcidicoesi, che ha concesso l’autorizzazione a Il Volo il 28 luglio e a Fiorella Mannoia per l’11 agosto, ha detto no a Levante per l’evento del 6 agosto: “Bisogna che ci sia compatibilità fra i testi, lo spettacolo e la sacralità del luogo. Evidentemente con i testi di Levante c’è qualche problemino“.

Levante

Dove si farà il concerto?

E adesso? Quale sarà il futuro della data di Lecce. A quanto pare l’evento rimane confermato. Serve però trovare una nuova location e gli organizzatori si stanno già muovendo per far sì che la situazione possa essere normalizzata il prima possibile.

Ma come avrà reagito Levante a questo inatteso stop? Per ora non è arrivata alcuna sua considerazione, nemmeno sui suoi account social, ma siamo sicuri che una risposta alla Curia arriverà nei prossimi giorni. In attesa di sue notizie, godiamoci il video di Andrà tutto bene: