Una provocazione in piena regola e un po’ da autonomi e indiani metropolitani di fine anni ‘ 70, ma “era l’unico modo per attirare l’attenzione sulla nostra lotta e far capire che, senza di noi, il giochino e quindi il profitto finisce” , dice un ragazzo del collettivo di rider “Deliverance”. Così ecco servito, dato in pasto al vasto mondo dei social network, l’elenco dei super ricchi e famosi che non danno la mancia al fattorino (“nemmeno se piove!”) che gli porta la cena a casa: dalle super coppie social Fedez- Chiara Ferragni a Mauro Icardi e Wanda Nara, dai calciatori Gonzalo Higuain e Philippe Mexes alle star del rap Noyz Narcos e Marracash, passando per Teo Mammuccari e Platinette.

La lista continua e si trova sulla pagina Facebook del gruppo. In una sola parola, i vip in questione sono accusati di essere – banalmente – tirchi: ” Inutile dire che questi personaggi famosi vivono in quartieri residenziali extralusso o nel centro delle città e che è significativo riscontrare come sia più facile ricevere la mancia se si consegna in zone popolari o in quartieri periferici, piuttosto che in distretti o in civici fighetti e più pettinati”.