Il Volo, A chi mi dice: ecco la cover del brano di Tiziano Ferro e dei Blue.

Il Volo canta Tiziano Ferro. Lo aveva già annunciato l’artista di Latina poco prima del Festival di Sanremo 2019, ma adesso il brano è stato pubblicato, insieme al resto del disco Musica del trio di ‘tenorini’.

La canzone scelta di Tiziano Ferro interpretata da Il Volo è A chi mi dice, versione italiana di Breathe Easy dei Blue, scritta apposta dal cantautore laziale per la boy band nel 2004 e per il momento mai incisa in alcun suo lavoro.

Il Volo, A chi mi dice: la canzone di Tiziano Ferro

Dopo i Blue, dunque, Tiziano regala uno dei suoi pezzi più famosi nel mondo al trio vocale italiano più amato. E bisogna dire che in questa veste totalmente pop Il Volo non sfigura affatto. Rispetto al proprio repertorio classico, qui di crossover non c’è traccia. A chi mi dice è un pezzo pop e rimane un pezzo pop anche nella loro interpretazione.

Un’ulteriore conferma di come la strada da intraprendere, per i tre ragazzi, è forse quella di una svolta definitiva verso una musicalità ‘più commerciale’ che possa permettergli di essere apprezzati del tutto anche entro i nostri cofini.

Ascoltiamo insieme Il Volo in A chi mi dice:

Il Volo, Musica: l’album per i 10 anni di carriera

Per festeggiare i 10 anni di carriera, oltre che tornare a Sanremo, ottenendo un terzo posto e tante polemiche, Il Volo ha rilasciato un nuovo album, contenente tre inediti (Musica che resta, Fino a quando fa bene e Vicinissimo) e diverse cover.

Non solo Tiziano Ferro, nell’album del trio ce n’è per tutti i gusti: da Arrivederci Roma a Meravigliosa creatura, passando per Lontano dagli occhi, Be My Love, La voce del silenzio, People e La nave del olvido.