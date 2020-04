Johnny Depp e Jeff Beck hanno pubblicato un nuovo singolo: Isolation, cover di un classico di John Lennon.

In tempo di Coronavirus arriva un grande regalo per tutti i fan di Johnny Depp e del leggendario chitarrista Jeff Beck. I due hanno pubblicato il loro primo singolo insieme: la cover di Isolation, classico di John Lennon.

Si tratta di un brano registrato un anno fa, ma pubblicato solo adesso visto il momento difficile che stiamo vivendo. Spiega l’attore rockstar: “Speriamo che vi aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme“.

Johnny Depp e Jeff Beck: Isolation

Johnny Depp torna alla musica, e dopo le avventure con Hollywood Vampires ha pubblicato un brano anche con un altro dei suoi idoli, Jeff Beck.

Spiega il chitarrista: “Già da un po’ io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia durante il nostro tempo in studio lo scorso anno. Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale ‘isolation’ che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare“.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/depplovers

Isolation nella versione di Johnny Depp e Jeff Beck

Il noto attore ha quindi spiegato che il brano di Lennon dice ‘abbiamo paura di tutti, paura del sole‘, una frase che è sembrata a lui e Jeff davvero profonda nel momento che stiamo vivendo.

Proprio per questo hanno deciso di farla tornare in auge attraverso la loro cover. Un piccolo regalo per alleviare la nostra attesa verso la libertà, un diritto che in questo momento ci è negato dal Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Ecco il lyric video ufficiale di Isolation:

