I Biffy Clyro annunciano l’arrivo del nuovo album: la band rivela anche la copertina del suo nuovo lavoro discografico.

I Biffy Clyro hanno confermato il titolo del loro ottavo album in studio, che si chiamerà A Celebration of Endings. La band, che ha già condiviso la prima traccia estratta dal loro nuovo disco, ha anche condiviso la grafica dell’album tramite la sua pagina Twitter.

La notizia fa seguito al rilascio di Instant History, che è stato pubblicato alla fine del mese di febbraio.

Il loro prossimo disco è il primo album in studio della band che arriva dopo Ellipsis, giunto in cima alle classifiche nel 2016, anche se nel frattempo hanno pubblicato sia un disco acustico MTV Unplugged che una colonna sonora, Balance Not Symmetry.

Biffy Clyro, il titolo e la cover del nuovo album

Biffy Clyro hanno annunciato il titolo del loro nuovo album in arrivo: A Celebration of Endings. I tre stanno attualmente preparando l’uscita del disco, che sarà il seguito di Ellipsis del 2016 e del loro album della colonna sonora del 2019 Balance, Not Symmetry, che ha accompagnato il film omonimo e che è stato co-scritto dal frontman Simon Neil.

I Biffy hanno anche presentato la grafica ufficiale della copertina del disco, che potete vedere nella foto di seguito:

Sebbene la data di uscita di A Celebration Of Endings non sia ancora stata confermata, il frontman dei Biffy – Simon Neil – ha rivelato a NME il mese scorso che l’LP sarà composto da 11 canzoni e sarà “il primo disco in cui guarderò un po’ di più verso l’esterno”.

“Di solito sono molto personale su ciò che scrivo, ma al giorno d’oggi è impossibile non essere influenzati da queste cose che accadono costantemente e si infiltrano in ogni aspetto di tutte le nostre vite“, ha detto.

Biffy Clyro, un nuovo album su temi riguardanti la società odierna

“Ricordo sempre di aver detto ‘Non scriverò mai canzoni sulla società‘o altro, ma è impossibile non farlo. Le canzoni sembravano quelle che mi parlavano di più”.

A Celebration Of Endings è stato presentato in anteprima il 20 febbraio con il singolo Instant History.

Parlando con NME della canzone, Neil ha detto che la traccia riguarda il fatto di “abbracciare i progressi senza eliminare completamente tutto ciò che abbiamo imparato dal passato“.

“Non puoi semplicemente andare avanti alla cieca e ignorare tutto ciò che è accaduto, ma allo stesso modo puoi creare la tua storia in anticipo”, ha aggiunto.