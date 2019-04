La Consulta a giugno si pronuncerà sulla costituzionalità del divieto alle coppie gay di accedere alla fecondazione assistita. La richiesta, dopo quella di Pordenone ancora in attesa di valutazione dall’anno scorso, è arrivata dal Tribunale di Bolzano e riguarda due giovani donne. Ancora una volta, dunque, la Legge 40 finisce davanti alla Corte Costituzionale che negli anni, a suon di sentenze, l’ ha completamente modificata.

“Anna e Laura, trentenni lombarde, sono sposate da cinque anni. Anna non può portare avanti una gravidanza per problemi di cuore mentre Laura non ha ovociti. Insieme, facendo l’eterologa e portando una in grembo l’embrione, potebbero avere finalmente il figlio che sognano da anni. Diventare una madre genetica e l’altra partorire il piccolo. Ma la fecondazione assistita è fuorilegge per tutte le coppie gay”, afferma l’avvocato Alexander Schuster, che assiste le due donne arrivate in Trentino per fare le visite relative alla fecondazione assistita “che per loro in altri paesi europei come L’Austria è legittima, permessa, legale”.

Il dubbio di costituzionalità sul divieto alle coppie dello stesso sesso di accedere alla procreazione medicalmente assistita, era stato sollevato dal Tribunale di Pordenone l’estate scorsa da due donne, e ancora aspetta una risposta dagli ermellini dopo vari rinvii.

ci sono alxcune diversità nei due ricorsi che verranno probabilmente discussi a giugno.

“Nel primo caso erano due donne in coppia, e quindi bisognose di eterologa. La situazione è qui in parte diversa. Le donne soffrono entrambe di patologie riproduttive: l’una può produrre ovociti, ma non è in grado di sostenere una gravidanza. L’altra, al contrario, non è in grado di produrre gli ovociti, ma può sostenere una gravidanza. Olltre ai condivisibili dubbi sollevati dal giudice di Pordenone, sull’esclusione delle coppie gay. qui si aggiungono considerazioni ulteriori per criticare il divieto assoluto di accesso alle coppie dello stesso sesso, che appare un divieto irragionevole e sproporzionato. In questo caso per diventare madre Anna ha bisogno di un’altra donna, l’eterologa non basterebbe. In questo caso non si tratterebbe di gestazione per altri, vietata in Italia, ma un normale conferimento di gameti all’interno di una coppia “.

Secondo l’avvocato Schuster , il Tribunale di Bolzano ha ritenuto che il divieto definito dalla legge del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita si ponga in contrasto non solo con alcuni precetti costituzionali, ma anche con la Convenzione europea per i diritti umani, Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York, nonché la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La causa è sostenuta, per la sua importanza per tutte le coppie di donne, dall’associazione radicale Certi diritti. Per il segretario nazionale, Leonardo Monaco, “anche questo divieto deve ora cedere il passo, come già successo con altri divieti irragionevoli negli anni scorsi, per ridare la libertà alle persone di costruire le loro famiglie”.