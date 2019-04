Dopo aver fatto parlare di sé nelle ultime settimane, prima lamentandosi di essere single da 10 anni e poi rivelando di avere avuto una cotta per Tom Hanks, Charlize Theron finisce di nuovo sulle cronache di mezzo mondo rivelando al ‘Daily Mail’ che il suo primogenito Jackson, di circa 9 anni, originariamente presentato al mondo come un bambino, è in realtà una ragazza. “Sì, anche io pensavo fosse un bambino. Fino a quando non mi ha guardato quando aveva tre anni e mi ha detto: ‘Io non sono un ragazzo!'”. L’attrice ha detto di avere ora “due bellissime figlie” – oltre a Jackson, l’attrice ha adottato la più piccola August – e di sperare di vederle crescere bene entrambe. “Chi vogliono essere non posso deciderlo io”, ha aggiunto l’attrice che già da diverso tempo viene fotografata in compagnia di Jackson, vestito in abiti femminili.

Fonte