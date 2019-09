X Factor 2019, la presentazione della nuova edizione del talent: dai giudici ai cambiamenti nel regolamento.

Si è svolta il 10 settembre, a due giorni dalla prima puntata, la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2019. Il talent di Sky è giunto alla tredicesima edizione e riparte quest’anno da un tavolo dei giudici cambiato per tre quarti: c’è ancora Mara Maionchi, ma con lei sono arrivati Samuel Romano, Malika Ayane e soprattutto Sfera Ebbasta.

Ecco tutte le novità annunciate sul regolamento e gli obiettivi di uno dei programmi musicali più seguiti e amati in Italia.

X Factor 2019: la presentazione

Si parte il 12 settembre alle 21.15 con la prima puntate delle Auditions. Si passerà quindi ai Bootcamp, agli Home Visit e infine ai Live con i 12 concorrenti finali. Le dirette inizieranno il 24 ottobre, e la finale è prevista per il 12 dicembre.

Se tra i giudici spiccano i tre volti nuovi, il resto del team è rimasto lo stesso. Il conduttore è Alessandro Cattelan, oggi anche uno degli autori del programma. La direzione artistica è affidata a Simone Ferrari.

Già annunciati anche i primi ospiti illustri: stiamo parlando di Achille Lauro, che per alcuni era il principale indiziato a diventare nuovo giudice, e Anastasio, il vincitore dell’edizione 2018.

X Factor 2019: i giudici

Nel corso della conferenza stampa di presentazione hanno parlato anche i giudici. Mara ha commentato i suoi nuovi compagni di squadra, definendoli ‘bravi‘.

Più loquace Sfera: “È tutto nuovo per me, sia la tv che X Factor. La cosa più difficile è non dire cazza*e quando dai un giudizio“. Più sicuri di sé Malika e Samuel: se la prima ha ammesso che si sta sforzando di essere meno ‘puntigliosa’, il secondo ha raccontato di come sia importante ricordarsi delle proprie esperienze passate per poter giudicare gli altri.

Tutti e quattro, così come anche la produzione, si sono dati una missione: andare oltre il format dedicato alle cover. Non a caso dei concorrenti che hanno preso parte alle selezioni, il 60% sono cantautori. Cosa ne verrà fuori? Lo scopriremo tra pochissimo.

Di seguito il video di La fine del mondo di Anastasio: