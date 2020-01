L’inchiesta che nel luglio scorso ha svelato il ritorno degli “scappati” in Sicilia, dopo anni di dorato esilio americano, ha messo in risalto solo la punta di un iceberg. Fra Palermo e New York i rapporti criminali sono tornati intensi. “C’è la volontà di ricostituire quei legami che negli anni ‘50, ‘60 e ‘70 sono stati stabili e forti”, avverte il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, appena tornato a Roma dopo una trasferta di cinque giorni fra New York e Washington con una delegazione di deputati, senatori e consulenti. Cinque giorni di audizioni, per comprendere come si sta sviluppando il nuovo asse criminale fra la Sicilia e gli States: l’Antimafia ha incontrato il ministro della giustizia del presidente Trump, i direttori di Dea ed Fbi, i due procuratori distrettuali di New York (Manhattan e Brooklyn) e vari responsabili delle agenzie Onu che si occupano di cooperazione internazionale in materia penale.



“Con procuratori e investigatori – spiega il presidente Morra – abbiamo fatto il punto su quanto emerge dall’attività delle cinque famiglie di New York per capire i livelli di interazione e integrazione fra la Cosa nostra che un tempo dettava legge nello scenario americano, l’Ndrangheta che arriva dal Canada e altre mafie straniere”.

Mafia, in esclusiva le immagini del blitz di Palermo. Con Polizia ed Fbi nel regno degli Inzerillo in riproduzione….

“New connection”

La commissione antimafia ha affrontato anche uno dei nodi irrisolti della collaborazione Italia-Usa: dalla fine del 2016 è infatti pendente una richiesta di estradizione per il boss di Carini Freddy Gallina, fermato a New York, tre anni non sono bastati per farlo ritornare nelle prigioni italiane. “Abbiamo lavorato pure su questo caso”, dice il presidente.



Nella delegazione della commissione antimafia c’era un consulente che da sempre ha seguito molto da vicino questi temi: Roberto Tartaglia, l’ex sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha indagato su Gallina e soprattutto sul ritorno in Sicilia dei boss Inzerillo – i “perdenti” della seconda guerra di mafia – nell’ambito dell’inchiesta “New Connection”, che nel luglio scorso ha portato a 17 arresti della squadra mobile.



Dice Tartaglia: “L’indagine New connection ha dimostrato che – contro ogni previsione che era possibile fare, dato che in quel momento Riina era ancora vivo – il rapporto tra Cosa nostra palermitana, in particolare i discendenti degli ‘scappati’, e le 5 famiglie di New York, è di nuovo tremendamente attuale. Non è un caso che tanti mafiosi palermitani abbiamo viaggiato spesso verso gli Stati Uniti: Settimo Mineo aveva provato a farlo poco prima del suo fermo. Sono scappati oltreoceano anche i nuovi latitanti palermitani”.



L’ex pm della Dda di Palermo ricorda proprio Ferdinando Gallina: “Ricercato per tre omicidi di mafia, fermato a New York nel dicembre 2016 in una straordinaria attività di cooperazione tra la Procura di Palermo e l’Fbi di New York, negli stessi minuti in cui in Italia venivano fermati i suoi complici”.

Così i boss italo-americani parlavano di Riina: “Ora vediamo se con questa morte le cose cambiano” in riproduzione….

La Convenzione di Palermo

C’è un gran fermento criminale fra Palermo e New York. Per questo, dice il presidente Morra, “abbiamo discusso di come affinare sempre più gli strumenti d’indagine e collegamento fra Italia e Stati Uniti, che devono consentire modalità di intervento in tempo reale: perché un crimine può essere ordinato in America ed essere eseguito in Italia”. Nella trasferta americana si è discusso anche della Convenzione di Palermo, l’accordo Onu contro il crimine transnazionale, firmato nel capoluogo siciliano nel dicembre del 2000. E poi si è parlato di traffico internazionale di stupefacenti, con particolare riferimento ai cartelli sudamericani che sempre più spesso mandano ambasciatori in Italia per definire i propri affari.



Gli “scappati” di un tempo – gli Inzerillo poi esiliati da Riina – erano i “re” del narcotraffico negli anni Settanta. E oggi? L’ultima inchiesta della Procura di Palermo ha scoperto che i soldi viaggiavano dagli Stati Uniti verso la Sicilia in modo virtuale, attraverso carte di credito ricaricabili. Erano pagamenti per partite di droga? O capitali per nuovi investimenti? Di sicuro, le intercettazioni hanno rilevato uno stretto rinnovato legame fra la famiglia Gambino di New York e gli Inzerillo di Palermo.



Dice ancora il presidente Morra: “Siamo di fronte a una mafia capace di ingenerare dinamiche transnazionali. Questa mafia dobbiamo fronteggiare nel modo più adeguato”. Ed ecco perché le audizioni americane della commissione parlamentare antimafia sono state con interlocutori al massimo livello. “Dobbiamo ringraziare l’ambasciata italiana a Washington e il consolato generale di New York – dice Tartaglia – per la preziosa collaborazione nell’organizzazione di questi incontri”. E’ già iniziato un nuovo percorso di lavoro, per far fronte all’ultima offensiva mafiosa fra l’Italia e gli Stati Uniti.







