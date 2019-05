Elton John, Rocketman: Music from the Motion Picture: la colonna sonora del film sulla vita del cantautore inglese.

La colonna sonora del film Rocketman, incentrato sulla vita di Elton John, è in arrivo il 24 maggio su tutte le piattaforme streaming e nei negozi. Un gustoso antipasto che anticipa di pochi giorni l’uscita nelle sale italiane del film, prevista per il 29 maggio.

Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questa attesissima soundtrack, la più intrigante di questa annata cinematografica per una pellicola che vuole ripercorrere quanto fatto nel 2018 da Bohemian Rhapsody.

Rocketman: la soundtrack del film su Elton John

All’interno della soundtrack sono stati inseriti ovviamente molti dei più grandi successi del cantuatore e pianista inglese. Molti, non tutti, perché in cinquant’anni di onorata carriera sir Elton di brani iconici ne ha scritti troppi per poterli ascoltare in circa due ore di film.

I brani presenti nella soundtrack sono reinterpretati dal produttore Giles Martin e cantati dallo stesso Taron Egerton, il protagonista del film, per scelta di Elton John.

Il cantante ha infatti dichiarato: “Era così importante per me che la musica che ho composto e registrato fosse cantata da Taron. Volevo che mi interpretasse in tutti i sensi attraverso i testi di Bernie e la mia musica e quindi non solo con la recitazione“.

Elton John

La tracklist di Rocketman

Ecco tutte le canzoni inserite nella tracklist di Rocketman. Music from the Motion Picture:

1 – The Bitch is Back (Introduction)

2 – I Want Love

3 – Saturday Night’s Alright (for Fighting)

4 – Thank You for All Your Loving

5 – Border Song

6 – Rock and Roll Madonna – Interlude

7 – Your Song

8 – Amoreena

9 – Crocodile Rock

10 – Tiny Dancer

11 – Take Me to the Pilot

12 – Hercules

13 – Don’t Go Breaking My Heart

14 – Honky Cat

15 – Pinball Wizard -Interlude

16 – Rocket Man

17 – Bennie and the Jets

18 – Don’t Let the Sun Go Down – Interlude

19 – Sorry Seems to be the Hardest Word

20 – Goodbye Yellow Brick Road

21 – I’m Still Standing

22 – (I’m Gonna) Love Me Again

Di seguito il video del singolo (I’m Gonna) Love Me Again: