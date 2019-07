Easy Rider, il film di Dennis Hopper con Peter Fonda e Jack Nicholson. Un simbolo della cultura hippie e beat, con una colonna sonora straordinaria.

Nel 1969, un anno storico e ricco di rivoluzioni, uscì nelle sale cinematografiche Easy Rider, il cult movie sulla beat generation diretto da Dennis Hopper con protagonisti Peter Fonda e Jack Nicholson.

Una pellicola considerata da molti il simbolo della nuova età di Hollywood, oltre che il road movie per antonomasia. Al suo interno confluirono tutti i temi cari alla cultura hippie, arrivata al proprio culmine nel 1968. Una cultura ben rappresentata anche dalla colonna sonora, un vero best of delle canzoni rock più famose della fine degli anni Sessanta.

Easy Rider: la colonna sonora

Stando a quanto riferiscono le cronache, Hopper non aveva inizialmente pensato a un commento sonoro per il film. Nel montaggio si era limitato a utilizzare i suoi brani preferiti dell’epoca.

Ma ben presto capì che per un film del genere serviva qualcosa di diverso. Così chiese a Crosby, Stills, Nash & Young di scrivere delle musiche apposite per la pellicola. E allora perché alla fine il celebre quartetto non è nemmeno presente nella sountrack?

Secondo una versione, il regista preferì tornare sui propri passi per questioni di gusto personale. Ma c’è anche chi crede che fu la produzione a bloccare il progetto di una colonna sonora originale, mantenendo la playlist già scelta.

Le canzoni di Easy Rider

La colonna sonora ufficiale del film, pubblicata nel 1969, dopo il successo al botteghino della pellicola, contiene celebri brani degli Steppenwolf, tra cui la splendida Born to Be Wild. Ma anche Jimi Hendrix, immancabile e ben rappresentato con If 6 Was 9. Il brano simbolo della soundtrack è però Ballad of Easy Rider di Roger McGuinn (leader dei Byrds), scritta in collaborazione con Bob Dylan.

Ecco la tracklist:

1 – Steppenwolf – The Pusher

2 – Steppenwolf – Born to Be Wild

3 – Smith – The Weight

4 – The Byrds – Wasn’t Born to Follow

5 – Holy Modal Rounders – If You Want to Be a Bird (Bird Song)

6 – Fraternity of Man – Don’t Bogart Me

7 – The Jimi Hendrix Experience – If 6 Was 9

8 – The Electric Prunes – Kyrie Eleison/Mardi Gras (When the Saints)

9 – Roger McGuinn – It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

10 – Roger McGuinn – Ballad of Easy Rider

Di seguito la clip di Ballad of Easy Rider:

