MOLTI esperti non hanno dubbi: fare colazione è fondamentale per avere le risorse fisiche e cognitive con cui affrontare le incombenze quotidiane, promuove la salute cardiovascolare e aiuta a mantenere sotto controllo il peso. Il “pasto più importante della giornata”, insomma. Anche se negli ultimi tempi una piccola fronda di ricercatori ha iniziato a mettere in dubbio il dogma, almeno per quanto riguarda la linea. Un esempio è la metanalisi appena

Di ricerche in questo campo se ne sono fatte parecchie, in effetti. E molti studi, anche recenti, sembrano confermare il ruolo importante di una colazione sana e regolare per chi vuole perdere peso. Il ragionamento, d’altronde, è semplice: mangiando la mattina si avrà meno fame nell’arco della giornata. E assumere calorie in un momento di attività (l’inizio della giornata), quando è più facile bruciarle, è meglio che farlo a cena, quando poi ci si coricherà per la notte e non si avrà occasione di utilizzarle. Le ricerche che supportano questa posizione – sottolineano però i ricercatori della Monash University – sono spesso di tipo osservazionale. Studi che si limitano a constatare l’incidenza di una certa variabile, come può essere l’aumento di peso, in una data popolazione, ad esempio le persone che fanno o meno colazione. E che a differenza delle sperimentazioni cliniche non possono escludere facilmente la presenza di potenziali elementi confondenti: non è possibile dimostrare ad esempio che i risultati non siano legati ad altre scelte di vita, come magari la tendenza ad adottare un’alimentazione più sana tra le persone che fanno regolarmente colazione.

I ricercatori australiani hanno deciso di ricorrere a una metanalisi, mettendo insieme i dati di 13 trial clinici randomizzati (più affidabili per dimostrare una relazione di causa-effetto) pubblicati negli ultimi 28 anni. Alcuni degli studi analizzati si concentravano sulla relazione tra colazione e peso corporeo dei partecipanti. Altri sugli effetti che ha la colazione sul numero di calorie assunte nell’arco della giornata.

L’apporto calorico giornaliero è risultato più alto per chi fa colazione: in media circa 260 calorie in più rispetto a chi è abituato a saltare il primo pasto della giornata. In linea con questi risultati, anche il peso corporeo: chi fa colazione tende a pesare in media mezzo chilo più di chi la salta. Dai dati analizzati inoltre non sono emerse differenze metaboliche legate alle abitudini alimentari mattutine, né differenze nell’appetito che si prova lungo il resto della giornata.

La qualità dei dati a disposizione non era altissima – ammettono gli autori della metanalisi – ed è quindi il caso di prendere i risultati con cautela. Insomma, servirebbero studi più approfonditi. Ma allo stato attuale delle cose, la metanalisi non sembra confermare che mangiare di prima mattina sia poi così importante per la linea. Specialmente per chi non è abituato a farlo. “Fare colazione potrebbe avere altri importanti effetti benefici sulla salute – si legge a conclusione dello studio – ma serve cautela se si consiglia di adottare questa abitudine a chi vuole perdere peso, perché potrebbe avere un l’effetto diametralmente opposto”.

La colazione deve diventare un’abitudine del passato? Certamente no, anche se secondo Tim Spector, professore di Epidemiologia genetica del King’s College di Londra, forse è il momento di abbandonare l’idea che esista un unico regime alimentare adatto per tutti. Ognuno di noi – spiega l’esperto in un editoriale che accompagna lo studio australiano – ha differenti abitudini riguardo a quando e cosa mangiare, e queste potrebbero riflettere, almeno in parte, il fatto che ognuno di noi ha un metabolismo diverso. Per chi è soddisfatto della propria linea, e delle proprie abitudini, non c’è quindi alcun motivo per modificarle. Se invece dovete perdere qualche chilo, in attesa di studi più approfonditi, tentar non nuoce. “Non c’è nulla di male nel fare qualche piccolo esperimento – conclude l’esperto – e provare a vedere cosa succede saltando la colazione per qualche tempo”.

Differente e opposta l’opinione della Società Italiana di Nutrizione Umana (Sinu) e della Società Italiana per lo studio dell’Aterosclerosi (Sisa) che, contattate da Repubblica, riconfermano le indicazioni contenute in un recente position paper sulla prima colazione: pasto fondamentale, se fatto come si deve, sia per perdere peso che per garantire una buona salute cardiovascolare. Secondo gli esperti Sinu e Sisa la ricerca australiana presenta inoltre importanti limiti, che hanno spinto le due società scientifiche a scrivere al British Medical Journal per esprimere le proprie perplessità.