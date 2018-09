(Afp)

La Cnn ‘cancella’ Asia Argento. L’emittente statunitense – riferisce ‘Tmz’ – ha deciso di eliminare dal programma tv ‘Parts unknown’ tutte le puntate in cui l’attrice italiana compare al fianco del compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno. Asia è finita al centro delle polemiche dopo che il giovane attore e musicista rock Jimmy Bennett l’ha accusata di averlo aggredito sessualmente quando era ancora minorenne. “Alla luce delle recenti notizie su Asia Argento, la Cnn – ha spiegato il network in una nota – interromperà la messa in onda degli episodi passati di ‘Parts Unknown’ che l’hanno vista coinvolta, fino a nuovo avviso”.

Asia e lo chef si sarebbero conosciuti proprio sul set di ‘Parts unknown’ nel 2016, durante la registrazione dell’episodio intitolato “Roma”, ora cancellato insieme ad uno sull’Italia del Sud e a uno su Hong Kong. Sarebbe ormai da escludere anche la partecipazione dell’attrice italiana alla prossima edizione di ‘X Factor Italia’, in cui per la prima volta sarebbe dovuta comparire nel ruolo di giudice. Sebbene non ci sia ancora alcuna nota ufficiale di Sky Italia, è probabile che gli autori del talent show abbiano deciso di sostituirla dopo l’inizio del programma, previsto per il 6 settembre, e dunque dopo la messa in onda delle puntate già registrate insieme a lei.