Salmo batte Mariah Carey anche a Natale. La classifica italiana dei singoli più venduti nella settimana che va dal 21 al 27 dicembre vede in testa ancora il rapper sardo con il suo ultimo brano, Il cielo nella stanza, che torna al primo posto e si difende dall’assalto della super hit natalizia, All I Want for Christmas Is You, salita dall’ottavo al secondo posto. Chiude il podio Torna a casa dei Måneskin, che si conferma terza.

Classifica italiana dei singoli a Natale

In classifica ormai da cinque settimane, resiste ai piedi del podio Anastasio con La fine del mondo, seguito da Hola di Marco Mengoni e dal sesto posto di Last Christmas degli Wham!, che recupera quattordici posizioni. Settima Happy Birthday di Sfera Ebbasta, ottava Se piovesse il tuo nome di Elisa, mentre la top ten è chiusa da altri due pezzi di Salmo, 90min e Cabriolet.

Classifica italiana album e vinili

Sul fronte album si conferma alla prima posizione Atlantico di Marco Mengoni, tallonato da Playlist di Salmo che guadagna una posizione. Completano il podio anche in questo caso i Måneskin, in risalita rispetto alla scorsa settimana. Da segnalare il settimo posto della soundtrack di Bohemian Rhapsody, che ha guadagnato altre tre posizioni, e la conferma di Anastasio, che con il suo EP La fine del mondo scende solo di una posizione, dall’ottavo al nono posto.

Per quanto riguarda i vinili al primo posto, stabili, i Pink Floyd con The Dark Side of the Moon, seguiti al secondo posto e al quarto posto da altri due propri capolavori, The Wall e Wish You Were Here. Unica new entry in top ten Guilty di Noyz Narcos al quinto posto.

