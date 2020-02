La classifica Fimi dei vinili più venduti: gli LP più acquistati in Italia, settimana dopo settimana.

Quinta settimana del 2020, è tempo di una nuova classifica FIMI anche per quanto riguarda il mercato dei vinili. L’industria discografica si è rimessa in moto e fioccano le nuove uscite di grandissimo rilievo.

Andiamo a scoprire insieme la top ten di questa settimana, le new entry nei primi 20 posti e i vinili che hanno fatto il maggior balzo in avanti e indietro.

La classifica Fimi dei vinili: la top 10

Debutta direttamente al primo posto J-Ax, che in questa settimana si prende la vetta di due classifiche Fimi su tre grazie al suo nuovo album ReAle. Scivola al secondo posto Cip! di Brunori Sas, mentre debutta sul podio, ma al terzo posto, Momentum dei Calibro 35.

Guadagna sei posizioni e torna al quarto posto The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, seguito da Back to Black di Amy Winehouse e Nevermind dei Nirvana. Settimo posto ancora per i Pink Floyd con The Wall.

All’ottavo troviamo Greatest Hits I dei Queen, mentre al nono risale MinaFossati di Mina e Ivano Fossati. Chiude la top ten un’altra new entry della settimana, Normale o super, la ristampa del secondo album di Loredana Bertè.



J-Ax

La classifica dei vinili più venduti

Diverse le new entry nella top 20, grazie anche alle numerose ristampe della settimana: 12esimo The Velvet Underground & Nico 45th Anniversary dei Velvet Underground; 15esimo Back in Black degli AC/DC; 16esimo When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish; 17esimo Led Zeppelin IV dei Led Zeppelin; 18esimo Ahi Maria 40th di Rino Gaetano; 20esimo Microchip Emozionale dei Subsonica.

Il salto in avanti più significativo è quello di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che guadagna sei posizioni nella 155esima settimana consecutiva in classifica, passando dal decimo al quarto posto. Lo scivolone più importante è invece quello di Wish You Where Here dei Pink Floyd, che passa dalla quarta all’11esima posizione.

Di seguito il video di La mia hit di J-Ax: