La classifica delle radio più ascoltate in Italia: ecco i dati relativi all’anno 2019.

Come ogni anno, il 13 febbraio è una data particolare: si tratta della giornata mondiale delle radio. Nonostante passino gli anni, rimane questo il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo.

E non c’è web che tenga. Anche perché, al contrario di mezzi come la televisione, la radio è stata rapida a sfruttare le potenzialità di Internet per aumentare le proprie possibilità di azione, trasformando il mezzo digitale in un alleato più che un rivale. In questo giorno così speciale, andiamo a scoprire quali sono le radio più ascoltate nel 2019 da poco terminato.

La classifica delle radio più ascoltate in Italia nel 2019

Come ogni anno, anche nei primi mesi del 2020 sono arrivati i dati di Ter-Tavolo Editori Radio riguardanti l’ascolto delle stazioni radiofoniche in Italia. E rispetto allo scorso anno non ci sono grandi sorprese.

Cresce leggermente l’ascolto radiofonico, con un +0,4% complessivo, mentre per quanto riguarda le singole emittenti si conferma il primato di RTL 102.5, seppur con un lieve calo. Poco male, visto che il gruppo RTL vanta anche la stazione con la maggior crescita in assoluto: stiamo parlando di Radio Freccia, con un bel +19%.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/radio-canale-medio-altoparlanti-2588503/

Le stazioni più ascoltate nel 2019

Si conferma al primo posto RTL 102.5 (-4%), seguita RDS (-1%) e da Deejay (+3%). Al quarto posto un’altra stazione musicale, R. Italia (-1%), con al quinto posto R. 105 (-2%).

Solo sesta l’ammiraglia della Rai (-4%), mentre settima è Kiss Kiss con una crescita importante (+3%). Ottavo posto per la prima radio rock d’Italia, Virgin (+8%). Nono per Rai 2, senza variazioni percentuali. Chiude la top ten una stazione non musicale, R. 24 (+3%).

Fuori dalla top ten va segnalata la 17esima posizione di R. Freccia (+19%), ma anche la 21esima di una stazione molto territoriale, R. Bruno (+14%).

FONTE FOTO: Foto di StockSnap da Pixabay