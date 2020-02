Sanremo 2020: la classifica delle interazioni social dei concorrenti del Festival.

Ci sono classifiche e classifiche. Se in quella definitiva di Sanremo 2020, decisa dai risultati congiunti di televoto, giuria demoscopica, sala stampa e orchestra, a vincere è stato Diodato seguito da Francesco Gabbani, in quella delle interazioni social, realizzata da Sensemaker, non c’è gara: a trionfare sono Achille Lauro ed Elettra Lamborghini.

Una graduatoria che certifica quanto questi artisti abbiano creato ‘rumore’ sul web. Ma attenzione: se Lauro è stato il più chiacchierato in assoluto, la regina delle views è stata con distacco l’ereditiera.

Sanremo 2020: la classifica delle interazioni social

Sommando i principali social, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, Achille Lauro ha collezionato circa 4,7 milioni di interazioni. Distante Elettra Lamborghini, a 3,2 milioni, seguita da Elodie a 1,7 milioni.

Fuori dal podio, ma sempre sopra il milione, Alberto Urso e Levante. Non raggiungono invece il milione i Pinguini Tattici Nucleari, Riki, Giordana Angi e Anastasio.

E i due trionfatori, Diodato e Gabbani? Il primo si attesta solo in 14esima posizione con 303mila interazioni, mentre il secondo arriva in decima posizione con 514mila.



Achille Lauro

La classifica delle views

Diversa la situazione per quanto riguarda la classifica delle views dei video su Facebook e YouTube. In questo caso non c’è storia: la regina è Elettra con 3,4 milioni di views. Sul podio Francesco Gabbani a 3 milioni e Diodato a 2,8 milioni.

Sopra il milione anche Elodie (1,8), Pinguini Tattici Nucleari (1,3), Alberto Urso, Junior Cally e Piero Pelù (tutti a 1,1). E Lauro? Stranamente si ferma a ‘sole’ 393mila views. Dietro Riki, Giordana Angi, Anastasio, Rancore ed Enrico Nigiotti.

