La classifica delle canzoni più passate in radio in Italia: ecco la top 10.

Cambia la classifica delle canzoni più passate in radio in Italia stilata da EarOne. La cinquantesima settimana del 2019 porta con sé alcune novità importanti sia per quanto riguarda la musica italiana che la musica straniera.

Ecco come sono state recepite le nuove canzoni dalle maggiori radio italiane.

La classifica delle canzoni più passate in radio in Italia

Conquista la testa della classifica un grande brano, Orphans dei Coldplay, che guadagna una posizione rispetto alla scorsa settimana. Scende inseconda posizione Cesare Cremonini con Al telefono. Chiude il podio Dua Lipa con Don’t Start Now, in risalita di tre posizioni.

Quarto posto per Tones and I con Dance Monkey, quinto per Vasco Rossi con Se ti potessi dire, sesto per i Maroon 5 con Memories, settimo per Tommaso Paradiso con Non avere paura, ottavo Ed Sheeran con South of the Border, nono Tiziano Ferro con In mezzo a questo inverno, mentre chiude la top ten Ritmo dei Black Eyed Peas con J Balvin.



Chris Martin dei Coldplay

Novità e highest climbers

Sono tre le novità più importanti di questa settimana nella classifica dei passaggi radiofonici. In 13esima posizione segnaliamo Emma Marrone, che torna con il secondo singolo dal nuovo album, Stupida allegria; in 27esima ritroviamo Alice Merton con il nuovo singolo Easy; al 34# debutta Checco Zalone con l’ironica Immigrato.

Le tre canzoni che hanno guadagnato più posizioni in classifica sono invece:

blun7 a swishland di tha Supreme, al 21esimo posto (+22)

Per un milione dei Boomdabash, al 31esimo posto (+19)

One of Us di Liam Gallagher, al 66esimo posto (+19)

Di seguito il video ufficiale di Orphans, il brano dei Coldplay che è in testa alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane: