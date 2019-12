YouTube ha pubblicato la classifica dei video più visti del 2019: su tutti c’è Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello.

Come ogni anno, YouTube ha pubblicato la graduatoria dei video più visti del 2019. Una classifica che interessa moltissimo gli artisti, ma anche i videomaker, che ogni anno lottano per rendere i propri prodotti unici e attrattivi per il pubblico del web.

In testa alla graduatoria quest’anno c’è forse il video più chiacchierato, quello con protagonisti Shawn Mendes e Camila Cabillo, uniti dall’amore e dal brano Senorita. Ecco la top ten completa.

La classifica dei video più visti del 2019 su YouTube

Primo posto, dunque, per la coppia dell’anno, Shawn e Camila. Al secondo posto, poco distanziati, ci sono i BTS, il gruppo simbolo del k-pop, insieme ad Halsey nel brano Boy with Luv. Terzo posto per un altro gruppo k-pop, le Blackpink, con la loro Kill This Love.

Quarto posto per la donna del 2019, Billie Eilish, che si è posizionata davanti all’altra rivelazione dell’anno, Lil Nas X con Old Town Road. Solo sesto posto per Ariana Grande, con il video di 7 Rings. Le altre posizioni sono occupate da video che in Italia hanno avuto una minor risonanza.



La top ten dei video su YouTube nel 2019

Questa la graduatoria dei video, con il numero di ‘mi piace’ accumulati nel 2019:

1 – Señorita – Shawn Mendes e Camila Cabello (13,5 milioni)

2 – Boy with Luv – BTS feat. Halsey (12,8 milioni)

3 – Kill this Love – Blackpink (10,8 milioni)

4 – Bad Guy – Billie Eilish (10,3 milioni)

5 – Old Town Road – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (9,6 milioni)

6 – 7 Rings – Ariana Grande (8 milioni)

7 – Earth – Lil Dicky (8,2 milioni)

8 – Con calma – Daddy Yankee e Snow (7,5 milioni)

9 – Chicken Noodle Soup – J Hope feat. Becky G (5,8 milioni)

10 – Vaaste – T-Series (5,5 milioni)

Di seguito il video di Senorita: