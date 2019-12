La classifica dei migliori dischi del decennio secondo Rolling Stone USA: ecco gli album che sono entrati nella storia della musica.

Un altro decennio se n’è andato. Un decennio pieno di musica e che ci ha regalato album memorabili. Lo sa bene Rolling Stone, la rivista musicale più famosa al mondo, che nella sua versione americana ha buttato giù la classifica dei dischi più rilevanti di questo decennio.

Cento lavori e capolavori rimasti impressi nella storia per i più svariati motivi, e che possono piacere o meno, ma hanno contribuito all’evoluzione dell’industria in piena epoca digitale. Andiamo a scoprire le prime posizioni e gli album che hanno avuto un’eco anche in Italia.

Rolling Stone USA: l’album migliore del decennio

In prima posizione assoluta secondo la nota rivista americana c’è My Beautiful Dark Twisted Fantasy, il quinto album di Kanye West, pubblicato nel 2010. Il motivo? Si tratta di un disco che ha confermato il rapper come “il più grande produttore della sua generazione“, capace di creare “un concept album sulla sua incapacità di smettere di spezzare il cuore dell’America“.

Di seguito la sua Runaway:

La classifica degli album migliori del decennio 2010-2019

Segue da vicino il capolavoro di Kanye un altro album di un’artista black americana: Lemonade di Beyoncé. Chiude il podio tutto afroamericano Kendrick Lamar con To Pimp a Butterfly, e non potrebbe essere altrimenti, visto che è il disco che è valso al noto rapper un premio Pulitzer.

Scorrendo ancora la classifica si trovano altri album di grandissima rilevanza: Red di Taylor Swift al quarto posto, Blackstar di David Bowie al quinto, Take Care di Drake al sesto, Melodrama di Lorde al settimo, 21 di Adele all’ottavo.

E poi ancora A Moon Shaped Pool dei Radiohead al 22esimo, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? di Billie Eilish al 31esimo, Wrecking Ball di Bruce Springsteen al 46esimo, Egypt Station di Paul McCartney al 62esimo, Hardwired… to Self-Destruct dei Metallica all’85esimo. E troviamo in classifica anche un album recentissimo, Ghosteen di Nick Cave, che ha chiuso egregiamente il decennio all’87esimo posto.