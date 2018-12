L’osservatorio social vip ha stilato le classifiche dei personaggi famosi più seguiti in Italia nel 2018: ecco le posizioni dei cantanti.

Laura Pausini è la cantante italiana più seguita sui social nel 2018. Lo ha stabilito l’Osservatorio Social Vip, che ha diffuso le graduatorie relative ai principali canali social, ovvero Facebook, Twitter e Instagram. Nelle top 20 non mancano altri personaggi importanti della nostra musica, come Emma Marrone, Jovanotti ed Eros Ramazzotti.

I cantanti italiani più seguiti sui social nel 2018

Nella classifica generale dei personaggi famosi in Italia più seguiti nel 2018 sui social spicca il terzo posto di Laura Pausini, prima cantante in graduatoria, alle spalle di Ruggero Pasquarelli e Belen Rodriguez, con un totale di oltre 12 milioni e 600mila follower. Al quarto posto Fedez, con 11 milioni e 600mila follower, in netta ascesa. Quinta Emma, sesto Jovanotti, solo nono Eros Ramazzotti. Chiude la top 10 Alessandra Amoroso, con oltre 6 milioni e 400mila follower.

Nelle prime venti posizioni troviamo anche J-Ax (undicesimo), Ligabue (tredicesimo), Vasco (sedicesimo), Tiziano Ferro (diciassettesimo) e Andrea Bocelli (diciottesimo).

I cantanti italiani più seguiti su Facebook nel 2018

Andando nel dettaglio di Facebook, la classifica varia leggermente. Primato assoluto nel mondo dello spettacolo per Laura Pausini, con quasi 7 milioni di fedelissimi, seguita da Eros (quarto), Andrea Bocelli (quinto), Vasco (sesto), Emma (settima), Ligabue (ottavo).

Fuori dalla top ten di Facebook Tiziano Ferro, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e Jovanotti, ma anche un uomo social come Fedez, fermo alla ventesima posizione.

I cantanti italiani più seguiti su Twitter nel 2018

Il re dei tweet è invece Jovanotti, al primo posto assoluto con quasi 4 milioni di follower. Chiudono il podio Laura Pausini ed Emma Marrone. In top ten troviamo anche Ligabue (quarto), J-Ax (sesto), Fedez (settimo) e Marco Mengoni (nono).

I cantanti italiani più seguiti su Instagram nel 2018

Su Instagram non c’è storia. Il personaggio del mondo della musica più seguito è Fedez, che si prende una rivincita sul resto degli artisti piazzandosi terzo in classifica, dietro solo a Belen e Ruggero Pasquarelli, con oltre 7 milioni e 300mila follower.

Un distacco abissale rispetto agli altri esponenti del mondo della musica. Al quinto posto troviamo Elettra Lamborghini, in netta ascesa, al nono Emma Marrone (con meno della metà del seguito di Fedez) e addirittura al tredicesimo Laura Pausini. Da segnalare il quindicesimo posto di Sfera Ebbasta, in crescita fortissima.

Nel video Il coraggio di andare di Laura Pausini e Biagio Antonacci: