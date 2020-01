La classifica degli artisti italiani che hanno ottenuto più numeri 1 nel decennio 2010/2019: ecco chi è stato l’artista più amato in assoluto.

Nell’ultimo decennio l’industria musicale è cambiata, ma un parametro ancora importante per stabilire chi sia riuscito a far breccia nel cuore del pubblico è la posizione nella classifica ufficiale degli album. Chi sono i cantanti che hanno ottenuto più numeri 1 nel decennio 2010-2019? Scopriamolo insieme.

Ecco la classifica con tutti gli artisti che hanno ottenuto almeno un numero uno nella graduatoria ufficiale FIMI nell’ultimo decennio.

La classifica dei cantanti con più numeri 1 nel decennio 2010-2019

Al 18esimo posto troviamo gli artisti che hanno ottenuto solo un numero 1 in classifica. Un gruppo piuttosto nutrito ed eterogeneo, in cui troviamo cantautori e cantautrici di diverse generazioni, rapper, band, concorrenti di Amici ma anche di X Factor. Eccoli qui:

Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Samuele Bersani, Calcutta, Vinicio Capossela, Coez, Francesco De Gregori, Roby Facchinetti, Ivano Fossati, Francesco Gabbani, Max Gazzè, Mahmood, Mannarino, Gianni Morandi, Nesli, Giordana Angi, Cristina D’Avena, Fiorella Mannoia, Capo Plaza, Clementino, Ernia, Gemelli DiVersi, Junior Cally, Lazza, Luchè, Mostro, Night Skinny, Nitro, Noyz Narcos, Tedua, tha Supreme, Two Fingerz, Afterhours, Elio e le store tese, Litfiba, Thegiornalisti, Verdena, Thomas, Michele Bravi, Maneskin.



Calcutta

Al 17esimo posto gli artisti che hanno ottenuto per due settimane il numero 1 in classifica. E il cerchio inizia a stringersi, con l’assenza di donne e di artisti di X Factor:

Franco Battiato, Mario Biondi, Carl Brave, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Francesco Renga, Daniele Silvestri, Club Dogo, Dark Polo Gang, Rkomi, Negrita, Il Volo, Perdavide Carone, Sergio Sylvestre, Alberto Urso.



Franco Battiato

In 16esima posizione, con tre settimane al numero uno, ritroviamo artisti di X Factor ma spariscono quelli di Amici:

Cesare Cremonini, Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Elisa, Rocco Hunt, Izi, Emis Killa, Pooh, Lorenzo Fragola.



Cesare Cremonini

Al 15esimo posto troviamo solo Max Pezzali e Caparezza, mentre al 14esimo, con cinque numeri 1, abbiamo nuovamente un discreto numero di artisti:

Adriano Celentano, Renato Zero, Giorgia, Gianna Nannini, Fabri Fibra, J-Ax, Madman, Marracash, Sfera Ebbasta, Negramaro.



Sfera Ebbasta

Passiamo alla 13esima posizione, dove troviamo Mina, Ultimo, Gemitaiz e Benji e Fede. Artisti tra loro completamente differenti.

Alla 12esima posizione, con sette numeri 1, ci sono solo i Dear Jack, seguiti all’11esima posizione da Zucchero e la Machete Crew.



Zucchero

Entriamo nella top ten dei cantanti al numero 1. Al 10° posto si fanno spazio, Salmo, Gué Pequeno, Fedez, Moreno ed Emma Marrone. 9° posto per i Modà e Laura Pausini, che hanno raggiunto il numero 1 per ben dieci volte. 8° per due star di Amici, Riki e Alessandra Amoroso. 7° posto per altri due artisti della scuola di Maria De Filippi, i The Kolors e Irama. Al 6° posto c’è invece in solitaria con 14 numeri 1, Marco Mengoni.



Marco Mengoni

5° posto per Tiziano Ferro, per 16 volte al numero 1. Davanti a lui, al 4° posto, Jovanotti, primo per 18 volte.

E veniamo al podio, totalmente maschile e non giovanissimo: al 3° posto c’è Biagio Antonacci, con 19 numeri 1; al secondo posto Ligabue, con ben 25 numeri 1; ma il re assoluto è ancora Vasco Rossi, 1° con ben 38 volte al numero 1. Di seguito il video di Se ti potessi dire:

Interessante dare un’occhiata anche alla graduatoria degli artisti internazionali. Al primo posto troviamo la cantante del decennio, Adele, con ben 10 numeri 1, seguita dai Coldplay (8) e da Bruce Springsteen (6).