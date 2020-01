La classifica dei cantanti italiani che hanno venduto di più dal 2010 al 2019: davanti a tutti c’è Sfera Ebbasta.

Chi sono i cantanti italiani che hanno venduto di più nell’ultimo decennio, dal 2010 al 2019? Una domanda cui è difficile dare risposta, in un mercato discografico che mai come nell’ultimo decennio ha subito cambiamenti irreversibili e che hanno reso il concetto di vendita della musica molto differente rispetto al passato.

Basti pensare che oggi si vendono più singoli che album e che, grazie anche all’avvento del digitale, la stessa parola ‘vendita’ sta sempre più spesso venendo sostituita da ‘ascolti’ (o download). Stilare una classifica degli artisti che hanno avuto maggior successo negli anni Dieci del 2000 è però possibile. Ed ecco il risultato, piuttosto sorprendente…

I cantanti italiani che hanno venduto di più nel decennio 2010-19: la top 10

Al primo posto nel decennio c’è l’artista che ha sparigliato le carte della musica italiana nell’ultimo lustro, il King della trap, Sfera Ebbasta, con un totale di 4 milioni e 250mila copie, di cui 3 milioni e 875mila di soli singoli (molto più esiguo il numero degli album).

Secondo è un altro rapper ma di una (o più) generazione precedente: J-Ax, con 3 milioni e 495mila copie (anche lui grazie soprattutto ai singoli, 2 miloni e 995mila).

Completa il podio Vasco Rossi con 3 milioni e 375mila copie, in questo caso con un maggior equilibrio tra album (1 milioòne e 825mila copie) e singoli (1 milone e 550mila).

Questo il resto degli artisti in top ten: Fedez (3 milioni e 150mila copie), Tiziano Ferro (2 milioni e 975mila), Gué Pequeno (2 milioni e 970mila), Jovanotti (2 milioni e 885mila), Salmo (2 milioni e 675mila), Marco Mengoni (2 milioni e 585mila) e Ligabue (2 milioni e 265mila).

Cosa salta all’occhio da questa top ten? In primis la totale assenza di artiste femminili. Un dato su cui sarà importante riflettere. In secondo luogo, la presenza di ben cinque rapper su dieci posizioni, con un artista pop che proprio dall’hip hop ha cominciato (Jovanotti). Insomma, la musica cambia e non c’è dubbio che il genere del millennio sia proprio il rap nelle sue varie declinazioni.



Sfera Ebbasta

La classifica degli artisti italiani che hanno venduto di più nel decennio

Nel resto della graduatoria spiccano i tantissimi rapper presenti, ma anche e soprattutto i risultati clamorosi di artisti che sono venuti alla ribalta solo nell’ultima parte del decennio, come Coez (12esimo) e Ultimo (14esimo).

Per trovare la prima donna dobbiamo scendere fino al 18esimo posto, dove troviamo Alessandra Amoroso con 1 milione e 780mila copie, seguita dai Negramaro, primo gruppo, al 19esimo posto.

Da segnalare la posizione di Emma, seconda donna in classifica, al 23esimo posto, davanti a mostri sacri come Elisa (25esima), Laura Pausini (27esima) e Giorgia (30esima).

Ci sono poi quegli artisti evergreen che faticano a ottenere i risultati del passato, ma che sono ancora tra i più apprezzati nel nostro paese, come Biagio Antonacci (38esimo), Zucchero (39esimo), Adriano Celentano (43esimo), Mina (44esima). Leggera delusione invece per Eros Ramazzotti, che continua a essere un simbolo dell’Italia all’estero ma si ferma solo al 48esimo posto.

Primo tra gli artisti che non sono più tra noi è invece Fabrizio De André, la cui musica continua a far emozionare anche i più giovani: lo troviamo al 50esimo posto con 725mila copie.

Da segnalare i numeri non invidiabili de Il Volo (71esimo), altro simbolo dell’Italia fuori dai confini nazionali. Gli artisti più importanti del 2019, Mahmood e tha Supreme, si fermano invece rispettivamente 72esimo e 73esimo posto, davanti anche ad Achille Lauro (75esimo).

Di seguito il video di Soldi di Mahmood: