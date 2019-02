La classifica del Festival di Sanremo 2019.

Al termine della prima serata di musica, il Festival di Sanremo 2019 ha già una prima divisione. Non proprio una classifica, ma una separazione tra i brani che sono piaciuti di più, quelli intermedi e quelli che sono piaciuti di meno.

Questa divisione è stata stilata combinando le votazioni del pubblico da casa (40% del totale), dei giornalisti della sala stampa (30%) e della giuria demoscopica (30%). Ecco il risultato.

Fonte foto: https://www.facebook.com/festivaldisanremo

La classifica di Sanremo 2019

Questi gli artisti e i brani della zona blu, quelli che hanno convinto maggiormente:

-Ultimo con I tuoi particolari;

-Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me;

-Daniele Silvestri con Argento vivo;

-Irama con La ragazza con il cuore di latta;

-Simone Cristicchi con Abbi cura di me;

-Francesco Renga con Aspetto che torni;

-Il Volo con Musica che resta;

-Nek con Mi farò trovare pronto.

Questi gli artisti e le canzoni della zona gialla, quelli che non piaciuti ma non abbastanza:

-Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood;

-Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta;

-I Boomdabash con Per un milione;

-I Negrita con I ragazzi stanno bene;

-Paola Turci con L’ultimo ostacolo;

-Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte;

-Patty Pravo e Briga con Un po’ come la vita;

-Arisa con Mi sento bene.

Questi, infine, gli artisti della zona rossa, quelli che non hanno convinto nella prima serata;

-Mahmood con Soldi;

-Achille Lauro con Rolls Royce;

-Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce;

-Einar con Parole nuove;

-Ghemon con Rose viola;

-Motta con Dov’è l’Italia;

-Ex-Otago con Solo una canzone;

-gli Zen Circus con L’amore è una dittatura.

La classifica parziale di Sanremo: commenti

Non stupisce più di tanto questa prima divisione tra gli artisti. Nella zona blu sono confluite praticamente tutte le certezze della vigilia, da Ultimo a Il Volo, passando per Nek, Renga e Irama. Nella zona rossa, di rimando, tutte le ‘novità’ che hanno fatto tanto discutere alla vigilia del Festival: da Ghemon a Mahmood, passando per Achille Lauro, Motta e gli Zen Circus.

Insomma, il pubblico sanremese si conferma incline a un certo tipo di musica, canzoni, tematiche e modo di interpretare i brani. Sarà solo lo shock per il primo ascolto o i giudizi rimarranno tali per tutta la durata del Festival?

Di seguito il video di Abbi cura di me di Simone Cristicchi durante la serata inaugurale di Sanremo:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/festivaldisanremo