Instagram Rich List 2019: ecco i cantanti che guadagnano di più con i post sul celebre social network.

Ariana Grande è la star del mondo della musica che guadagna di più con Instagram. Lo ha stabilito la Instagram Rich List 2019, classifica redatta ogni anno da Hopper HQ, una società britannica che vende servizi per il marketing sui social network.

Certo, c’è qualcuno che supera anche la Grande. Stiamo parlando di Kylie Jenner, che guida la graduatoria con oltre 1 milione di dollari per ogni post. E gli altri cantanti? Ecco la classifica dei grandi nomi del mondo della musica che guadagnano di più con un singolo post su Instagram.

Instagram Rich List 2019: i cantanti che guadagnano di più con Instagram

In cima alla classifica dei cantanti che guadagnano di più con Instagram c’è dunque Ariana Grande. Con quasi 160 milioni di follower, la popstar può arrivare a 996mila dollari per il singolo post. Al secondo posto (quinto generale) c’è Selena Gomez, con 886mila dollari a post per poco più di 150 milioni di follower. Chiude il podio, al settimo posto in generale, Beyoncé Knowles con 785mila dollari per post, grazie a quasi 130 milioni di follower.

Ma nella top ten generale troviamo altri due grandi nomi del pop americano. Taylor Swift, ottava con 758mila dollari a post (quasi 120 milioni di follower), e Justin Bieber, decimo con 722mila dollari a post (quasi 115 milioni di follower).

Ariana Grande

La classifica dei cantanti che guadagnano di più con i post sui social

Ovviamente sono tante le star del mondo della musica presenti in graduatoria anche dopo la top ten. All’11esimo posto si piazza la rapstar Nicki Minaj con 651mila dollari a post, 16esima è Demi Lovato con 458mila dollari a post, 38esima la star della musica africana Davido con 74mila dollari a post, seguito al 46esimo posto dal nigeriano Wizkid con 49mila dollari a post.

E spulciando ancora la classifica troviamo un’altra star africana, Tiwa Savage, al 48esimo posto con 47mila dollari a post, mentre Gianluca Vacchi al 51esimo posto con 44mila dollari a post (Vacchi di ‘professione’ fa anche il deejay). L’unica italiana che supera Vacchi è ovviamente Chiara Ferragni, al 43esimo posto con 58mila dollari.

E Fedez? C’è posto anche per lui. Lo ritroviamo al 65esimo posto, con oltre 28mila dollari a post.

