La classifica degli inediti di X Factor 2019: bene Sofia Tornambene ed Eugenio Campagna, soffre invece Giordana.

Nel corso dell’emozionante quinto Live Show di X Factor 2019 i sette concorrenti superstiti hanno presentato finalmente i loro inediti. Brani che hanno convinto, chi più e chi meno, critica e pubblico. Ma che non serviranno a salvare alcuni di loro dall’eliminazione.

Sappiamo già che durante il sesto Live al ballottaggio ci sarà Giordana Petralia, la cui canzone è stata la meno apprezzata nel corso dell’ultima diretta. Ma il secondo concorrente al ballottaggio verrà determinato dalle posizioni in classifica delle canzoni su iTunes e Spotify. Andiamo a scoprire qual è la situazione al 26 novembre.

X Factor 2019: la classifica degli inediti su iTunes

Come era stato piuttosto evidente già dalla sera della presentazione dei brani, i più apprezzati dal pubblico, ma anche dalla critica, sono stati Sofia Tornambene ed Eugenio Campagna, rispettivamente con A domani per sempre e Cornflakes. Terzo gradino del podio per i Sierra, con il loro Enfasi. Ecco la graduatoria completa, con la posizione nella classifica di iTunes:

2° posto – Sofia Tornambene – A domani per sempre

5° posto – Eugenio Campagna – Cornflakes

6° posto – Sierra – Enfasi

24° posto – Booda – Elefante

30° posto – Davide Rossi – Glum

32° posto – Nicola Cavallaro – Like I Could

44° posto – Giordana Petralia – Chasing Paper



X Factor 2019: la classifica degli inediti su Spotify

Situazione simile anche per quanto riguarda la piattaforma di streaming musicale più utilizzata al mondo, Spotify. In testa troviamo però i Sierra, 53esimi nella Top 200 Italia con Enfasi, grazie a più di 100mila stream. A dimostrazione di quanto gli utenti del colosso svedese amino trap e rap.

Secondo posto anche in questo caso per Eugenio Campagna con Cornflakes (oltre 74mila stream), seguito da Sofia Tornambene (oltre 52mila riproduzioni). La situazione è invece molto più complessa per i restanti inediti, che non riescono a rientrare nella Top 200. Booda, Nicola e Davide sono dunque fortemente a rischio ballottaggio con Giordana.

Di seguito il video di Chasing Paper di Giordana Petralia:

I numeri di YouTube

Paradossalmente, come si può evincere, i brani scritti da autori di nome, come Sia e Tom Walker per Giordana e Nicola, sono risultati meno apprezzati dal pubblico rispetto ad altri, come quelli di Sofia, Sierra ed Eugenio, che vantano la firma degli stessi giovani interpreti. D’altronde, anche nelle nostre pagelle abbiamo mostrato qualche perplessità sulla qualità dei due inediti dalle firme più prestigiose.

Andiamo a vedere com’è però la situazione su YouTube. La piattaforma streaming video non è infatti utilizzata per valutare chi andrà al ballottaggio, ma offre un altro punto di vista sul gradimento del pubblico.

Ecco i numeri dei video dei sette concorrenti:

Sierra – Enfasi (243mila views)

Sofia Tornambene – A domani per sempre (222mila views)

Eugenio Campagna – Cornflakes (166mila views)

Booda – Elefante (98mila views)

Nicola Cavallaro – Like I Could (57mila)

Davide Rossi – Glum (48mila views)

Giordana Petralia – Chasing Paper (46mila views)

