La rivista Pollstar ha stilato la classifica degli artisti che hanno incassato di più nel decennio: ecco le prime venti posizioni.

Gli U2 sono gli artisti che hanno incassato di più dal vivo nel decennio 2010-2019. Lo ha stabilito la rivista Pollstar, specializzata nel settore dei concerti. Uno studio interessante, visto che in questo music business rivoluzionato dalle piattaforme streaming i live restano la fonte di guadagno più importante per un artista.

Dalla classifica dei primi venti artisti per incassi ai concerti risultano vincitori ancora le rockstar, o perlomeno star dall’impostazione ancora, più o meno, classica. Insomma, sono pochissimi i rappresentanti del rap o di altri generi più giovani presenti, anche se è un dato che probabilmente sarà destinato a migliorare nel prossimo decennio.

La classifica degli incassi live del decennio

Su tutti troviamo gli U2, che nel corso del decennio hanno messo in piedi quattro tour capaci di vendere in totale oltre 9 milioni e 300mila biglietti, per un guadagno totale che sfonda il miliardo di dollari.

Non mancano ovviamente altri recordman. C’è nei primi posti Ed Sheeran, che detiene il primato per il tour più remunerativo di sempre (seguito proprio dagli U2 e dai Guns N’ Roses), ma sono presenti ancora altre grandi star del rock classico, come i Rolling Stones, Bruce Springsteen, Paul McCartney e Roger Waters.

Se una buona fetta della graduatoria se la prende comunque il pop di vario genere, risalta all’occhio la presenza di un solo artista country, Kenny Chesney, e di un solo rapper, Jay-Z.



Bono degli U2

Top 20 incassi dal vivo

Andiamo a guardare più nel dettagli la classifica dei 20 artisti che hanno incasssato di più dai concerti del decennio:

1 – U2 (1.038.104.132 dollari)

2 – Rolling Stones (929.196.083 dollari)

3 – Ed Sheeran (922.196.083 dollari)

4 – Taylor Swift (899.627.048 dollari)

5 – Beyoncé (857.405.819 dollari)

6 – Bon Jovi (836.661.584 dollari)

7 – Paul McCartney (836.661.584 dollari)

8 – Coldplay (731.805.591 dollari)

9 – Bruce Springsteen & The E Street Band (729.789.815 dollari)

10 – Roger Waters (702.231.419 dollari)

11 – Elton John (675.886.369 dollari)

12 – Metallica (661.907.247 dollari)

13 – Guns N’ Roses (648.112.698 dollari)

14 – Eagles (630.066.670 dollari)

15 – One Direction (628.242.521 dollari)

16 – Pink (626.026.122 dollari)

17 – Jay-Z (611.837.214 dollari)

18 – Kenny Chesney (608.693.967 dollari)

19 – Justin Bieber (554.229.462 dollari)

20 – Bruno Mars (545.585.346 dollari)

Di seguito lo spezzone di un live degli U2: