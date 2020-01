La classifica degli album più venduti negli Stati Uniti nel decennio 2010-2019: la regina assoluta è Adele.

Sono stati resi noti dalla Nielsen i dati relativi alla classifica degli album più venduti negli Stati Uniti dal 2010 al 2019, nel decennio che si è chiuso da un paio di settimane.

Dati importanti che servono a dare un’idea di quale sia stato l’andamento nel music business all’interno del mercato più importante del mondo. E, senza troppe sorprese, a trionfare troviamo una delle grandi voce della musica internazionale, ma originaria del Regno Unito: Adele.

La classifica degli artisti più venduti negli Stati Uniti dal 2010 al 2019

Con due album, 21 e 25, Adele ha venduto negli Stati Uniti, tra formato fisico e digitale, circa 24 milioni di copie. Dietro di lei si posiziona Taylor Swift, con 23 milioni, mentre sul podio troviamo Eminem, distante però circa 10 milioni dalla regina del country pop.

Quarto posto per Justin Bieber, che supera i 12 milioni di copie. Altro rapper al quinto posto, Drake, con oltre dieci milioni, davanti ai Beatles che rimangono in top ten. Settimo Luke Bryan, ottavi i Lady Antebellum, nono Michael Bublé. Chiude la top ten Elvis Presley con oltre 9 milioni.



Adele

Adele regina del decennio 2010/2019

La musica britannica torna dunque a regnare negli Stati Uniti grazie a un’artista, Adele, che ha saputo frantumare diversi record con una manciata di album e tante grandissime canzoni lanciate negli scorsi anni.

Per il momento la popstar è ancora in pausa dalla musica, e si sta dedicando ad altre situazioni della propria vita. L’ultima volta che ha fatto parlare di sé è per la perdita di peso vistosa, che ha preoccupato i fan. Tuttavia, sembrerebbe sempre più vicino il suo ritorno nel music business, atteso probabilmente già per il 2020.

Di seguito la celebre hit di Hello: