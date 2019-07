Gli album più venduti in Italia nel 2019: il primo semestre vede Ultimo e Mahmood come protagonisti assoluti. Ma tra i vinili il primato spetta ancora al rock.

La prima metà del 2019 è andata in archivio. È tempo di primi bilanci, relativi al semestre che va da gennaio a giugno. La Fimi ha infatti reso nota la classifica degli album più venduti, dei singoli e anche dei vinili in relazione ai primi sei mesi dell’anno.

Interessante notare, tra gli album, che nelle prime dieci posizioni ci sono ben otto artisti italiani. Anche tra i singoli c’è una prevalenza di italianità, con Mahmood a fare da padrone assoluto.

I vinili sono invece ancora un territorio rock, e questo fa comprendere come si tratti di un mercato che non ha per il momento attecchito nella mente e nel cuore delle nuove generazioni.

Gli album più venduti in Italia nel 2019: il primo semestre

Ecco la top ten riguardante gli album, dove troviamo la presenza contemporanea di tutti e tre i dischi fin qui pubblicati da Ultimo:

1 – Colpa delle favole di Ultimo

2 – Paranoia Airlines di Fedez

3 – Start di Ligabue

4 – Playlist di Salmo

5 – Peter Pan di Ultimo

6 – Bohemian Rhapsody dei Queen

7 – Atlantico di Marco Mengoni

8 – Platinum Collection dei Queen

9 – Pianeti di Ultimo

10 – Dove gli occhi non arrivano di Rkomi

I singoli più ascoltati in Italia nel 2019: il primo semestre

Se negli album monopolizza la scena, tra i singoli Ultimo fatica, con un solo brano in top ten. In testa c’è ovviamente la canzone che ha vinto Sanremo infrangendo record su record: Soldi.

Ecco la top ten:

1 – Soldi di Mahmood

2 – Calma (remix) di Pedro Capò

3 – È sempre bello di Coez

4 – Per un milione dei Boomdabash

5 – Con calma di Daddy Yankee

6 – I tuoi particolari di Ultimo

7 – Sweet but Psycho di Ava Max

8 – Il cielo nella stanza di Salmo

9 – Hola (I Say) di Marco Mengoni

10 – Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper

I vinili più venduti nel 2019: il primo semestre

Come già anticipato, la top ten dei vinili è un discorso prevalentemente classic rock. Di novità non ce n’è particamente nessuna, se non Start di Ligabue, che riesce a intercettare evidentemente un pubblico ancora piuttosto vintage e affezionato.

Ecco la classifica:

1 – Bohemian Rhapsody dei Queen

2 – The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd

3 – Greatest Hits I dei Queen

4 – Greatest Hits II dei Queen

5 – The Wall dei Pink Floyd

6 – Nevermind dei Nirvana

7 – Wish You Were Here dei Pink Floyd

8 – A Night at the Opera dei Queen

9 – Start di Ligabue

10 – Led Zeppelin IV dei Led Zeppelin

